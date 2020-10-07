Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir'i ziyaret etti.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, müftülükte gerçekleşen ziyarette konuşan Kaymakam Abdül Kadir Duran, Özdemir'in Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Osman Güder de İlçe Müftülüğünün camileri gençlerle buluşturma noktasında çok güzel katkıları olduğunu belirtti.

Müftü Hüseyin Özdemir de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.