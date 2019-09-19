Başkan Güder'e, MÜSİAD'dan ziyaret

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek, yeni dönemde başarılar diledi.



Göreve geldiği ilk günden itibaren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in, çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz," Biz bugün MÜSİAD olarak sayın başkanımızı ziyarete gelmiş bulunmaktayız. Bizleri kabullerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Sayın başkanımızın göreve geldiği ilk günden beri gayretlerini yakinen takip ediyoruz. Şehrimiz için elinden gelen gayreti gösterdiğini memnuniyetle ifade edebiliriz. Malatya ile ilgili, şehrimiz ile ilgili sorunları kendisiyle baş başa görüşeceğimizi iletmeye geldik. İnşallah kendisinin çalışmalarından ve projelerinden istifade edeceğiz. Bizi kabul etmelerinden dolayı da başkanıma teşekkür ederim" dedi.



MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, "Kıymetli başkanımı eskiden belli tanıyoruz, hayır ve hayrat sahibi bir insan. Allah hayırlarını arttırsın. Efendimiz hadisi şerifte buyuruyor ki, "Veren el daima alan elden üstündür". İlimizdeki ve ülkemizdeki iş adamlarımız genellikle veren el olmuşlardır. Hiç bir şey yapmasalar dahi insanımızın, vatandaşımızın istihdamına katkı sağlamışlardır ki bu istihdam oluşturmayı çok önemsiyoruz. Bu yönüyle hem şehrin olsun, hem mahallenin olsun hem de toplumun sosyal dokusunu bir arada tutma, sosyal yapısını geliştirme ve kalkındırma anlamında katkıda bulunmuşlardır. Hepimiz yarı resmi bir kuruluş ve büyük bir sivil toplum örgütüyüz. Sivil toplum örgütlerinin ortak amacı şu olmalıdır ki, MÜSİAD bu örneklerden bir tanesi. Kişiler bulunmuş olduğu yeri değiştirmeli ve güzelleştirmeli. Biz MÜSİAD'ın bulunduğu yeri değiştirdiğine ve güzelleştirdiğine inanıyoruz. Hepimizin ortak amacı insanımızın yaşam konforunu arttırmak için umut ve ümit ediyoruz ki yarınlarımız inşallah bugünümüzden daha iyi olur. Ülkemiz çok zor bir ekonomik süreci yaşıyor. Hep beraber sabırla, çalışmayla azimle ve gayretle bu süreci tamamlayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Hangi gecenin sabahı yoktur diye düşünüyoruz, yeter ki biz, bir olalım beraber olalım, yaşamış olduğumuz topraklara, vatanımıza milletimize sahip çıkalım. Başkanımızla Malatya'mız için, Battalgazi için yapacağımız istişarelerin memleketimize hayırlı olmasını Cenap-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - MALATYA