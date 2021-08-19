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Başkan Güder: "En güzel hizmetleri sunmak, boynumuzun borcudur" - Son Dakika

Başkan Güder: "En güzel hizmetleri sunmak, boynumuzun borcudur"

19.08.2021 17:55
Başkan Güder:

"Battalgazi'de Osman Başkan ile Mahalle Buluşmaları" Yaygın Mahallesi sakinleri ile devam etti.

" Battalgazi'de Osman Başkan ile Mahalle Buluşmaları" Yaygın Mahallesi sakinleri ile devam etti. Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Hizmetlerimizin birçok yerel yönetim tarafından örnek alınmasının temelinde, istişare kültürünü canlı tutmamız ve toplumun tüm kesimlerine kulak vermemiz vardır. Battalgazi'mize en iyi ve en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur" dedi.

İlçedeki hiçbir ihtiyacın gözden kaçmaması ve tüm taleplerin doğru değerlendirilerek eksiksiz karşılanması amacıyla Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla başlatılan "Battalgazi'de Osman Başkan ile Mahalle Buluşmaları" Yaygın Mahallesi sakinleri ile devam etti. AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte muhtarlar ve mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi'ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgiler vererek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Belediye imkanlarıyla halka en nitelikli hizmetleri sunma çabası içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Güder, ilçede iz bırakan çalışmalara imza attıklarının altını çizdi.

"AK Parti, çözüm odaklı bir partidir"

AK Parti'nin çözüm odaklı bir parti olduğunu vurgulayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Öncelikle bugün bu mahalle toplantısını düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e, ev sahipliğini üstlenen vatandaşlarımıza ve her toplantıda bizlere eşlik eden partililerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu toplantıların önemi bizim için büyük. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini yerinde dinliyoruz. Çözüm üretiyoruz. AK Parti, çözüm odaklı bir partidir. İlçe teşkilatı olarak bizler vatandaşlarımızın her daim emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetimler tarafından örnek alınan bir belediyeyiz"

Yaygın'ın sulama sorununa neşter vurulduğunu hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediyemizin bütçesini, vatandaşlarımızın problemlerine seferber ettik. Battalgazi'mizde 103 mahallemiz var. Bazı mahallelerimizde elbette bazı sorunlar olacak. Bu sorunlar çözülmeye mahkumdur. En kısa sürede çözeceğiz. MASKİ tarafından ilçemizde alt ve üst yapı çalışmaları yapılıyor. Battalgazi'nin her karesinde çalışma var. Malumunuz ilçemizin imar sorunu vardı ve biz göreve gelir gelmez buna neşter vurduk. İmar ile alakalı çalışmalarımız halen devam ediyor. Elimizde ne kadar imkan varsa biz bunları vatandaşlarımız için seferber ettik. Özellikle Yaygın ile ilgili yürütülen proje tamamlanmış oldu. Bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bölgenin yıllardan beri sulama suyu ile ilgili problemi vardı. Köylümüzün yaptığı tek şey kayısıdır. Yaygınla beraber bir baraj talebimiz oldu ve daha sonra uygunluk gösterdiğinde ikinci bir göletin yapımına karar verildi. Yenice göletinin plan ve projesi de o zaman başlatılmış oldu. Yetkililere, Beypınarı'mızda da bir projenin gerçekleşmesini önerdik ve projesi başlatıldı. Bizim yöremizin yüz ölçümü ve sulanabilir tarım arazisinin fazlalığından dolayı Şilan Barajı ile ilgili projemizi Tarım ve Orman Bakanımıza ilettik. Bütün bu projelerin çözüme ulaşabilmesi için öncelikle Yenice'nin başlatılması gerek. Bizler Battalgazi'mizde bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Battalgazi'mizde iz bırakan çalışmalara imza atıyoruz. Hizmetlerimizin birçok yerel yönetim tarafından örnek alınmasının temelinde, istişare kültürünü canlı tutmamız ve toplumun tüm kesimlerine kulak vermemiz vardır. Günün her saatinde hemşerilerimizle birlikteyiz. Battalgazi'mize en iyi ve en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Güder: En güzel hizmetleri sunmak, boynumuzun borcudur
Başkan Güder: En güzel hizmetleri sunmak, boynumuzun borcudur
Başkan Güder: En güzel hizmetleri sunmak, boynumuzun borcudur

Osman Güder, Battalgazi, AK Parti, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Güder: 'En güzel hizmetleri sunmak, boynumuzun borcudur' - Son Dakika


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