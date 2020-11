Başkan Güder engellilere olan çay ve kahve sözünü tuttu - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Covid-19 nedeniyle evde karantinada olduğu dönemde Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi ve eğitim gören özel gereksinimli çocuklara verdiği kahve ve çay sözünü tuttu. Özel gereksinimli çocuklarla sosyal mesafe kuralına uygun olarak kahve-çay içen Başkan Güder, onlarla sohbet etti.

Covid-19 testinin pozitif olduğu ve evde karantinada olduğu dönemde Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi ve eğitim gören özel gereksinimli çocukların kahve ve çay davetine iyileştikten sonraki ilk fırsatta icabet edeceğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu sözünü yerine getirdi. Özel gereksinimli çocuklarla Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir araya gelerek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kahve ve çay içen Başkan Güder, çocuklarla bolca zaman geçirerek sohbet etti. Duygusal anların yaşandığı davette özel gereksinimli çocuklarla tek tek yakından ilgilenen Başkan Güder, herkesin birer engelli adayı olduğunu ve engellilere Battalgazi Belediyesi olarak büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

"Osman Güder bizim sadece başkanımız değil, bizim ağabeyimiz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i her zaman ailenin bir ferdi olarak gördüklerini ileten özel gereksinimli çocuklar, davetlerine icabet eden ve kendilerini hiçbir platforma yalnız bırakmayan Başkan Güder'e teşekkürlerini iletti. Başkan Güder'in korona virüs salgınına yakalandığını öğrendikleri zaman çok üzüldüklerini de belirten özel gereksinimli Talha Yasin Ilkım isimli öğrenci, "Hasta olduğunuzu duyunca çok üzüldük ve video ile size geçmiş olsun dileklerimizi iletip, moral vermek istedik. Biran önce sağlığına kavuşmanız için dua ettik. Sizle çay içmek istedik. Videomuza karşılık vermeniz beni çok mutlu etti. Siz bizim sadece başkanımız değil, siz bizim ailemizin bir ferdisiniz. Bizlerin ağabeyisiniz. Açıkça söyleyeyim; biz sizi baba yerine koyduk. Çok teşekkür ediyorum size" derken, Elif Banu Çitil isimli fizik tedavi öğrencisi ise şunları söyledi: "Başkanım çok geçmiş olsun. Şükürler olsun sizi bize kavuşturana. Bizleri çok mutlu ettiniz, şeref duydum. Her zaman bizlere destek verdiniz, yanımızda oldunuz. Yuvamıza geldiğiniz için ve bizleri her zaman desteklediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamazsınız."

"Bu davetiniz beni çok duygulandırdı"

Özel gereksinimli çocuklarla birlikte çay ve kahve içen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde eğitim ve tedavi gören özel gereksinimli kardeşlerimizin davetlerine icabet ettik. Yaklaşık 8 aydır tüm dünya hastalık ile mücadele ediyor. Hastalığa karşı değişmeyen 3 altın kuralımız var. Maske mesafe ve hijyen. Özellikle bu üç altın kurala dikkat etmeliyiz. Bazen tedbire rağmen hastalığa yakalanabiliyorsunuz. Bizler de tedbirleri almamıza rağmen hastalığa yakalandık. Çok şükür çok büyük sıkıntı yaşamadan hastalığımı atlattım. Sizlerin ve milletimizin duası ile çok şükür sağlığımıza kavuştuk. Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde bulunan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın bizleri unutmadı. Video çekerek bize geçmiş olsun dileklerini ve dualarını iletmeleri karantina sürecimizde beni çok duygulandırdı. Bizim bu evlatlarımız tarafından önemsenmemiz, düşüncelerinde yer almamız bizi ziyadesiyle memnun etti. 'Sağlığınıza kavuştuğunuzda bizimle çay içer misiniz?' talepleri vardı. Bizde yine video çekerek, 'başımız üstüne' diyerek cevap vermiştik. Bu davet beni çok duygulandırdı. Büyük moral oldu bana. Bugün de arkadaşlarla birlikte çay içiyoruz ve hep birlikte bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Davetiniz ve ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum size. İyi ki varsınız ve sizlerin emrindeyiz" dedi.

"Engelsiz yaşam merkezimiz ile çok büyük dua alıyoruz"

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ilklere imza attıklarının da altını çizen Başkan Güder, sözlerini şöyle tamamladı: "Öncelikle şunu belirtmek isterim; hepimiz bir engelli adayıyız. Bu anlamda Engelsiz Yaşam Merkezi'miz Malatya'da büyük bir gereksimi karşılıyor. Diğer yaşam merkezlerle karşılaştırdığımızda, diğer merkezlerin sahip olmadığı bir yaşam merkezine sahibiz. Kurumda fizik tedavi alan bireylerimize verdiğimiz hidroterapi uygulaması büyük önem taşıyor. Yine hortikültürel (toprakla tedavi) yöntemi de merkezimizde uygulanıyor. Alanında uzman kadromuz ile Malatya'da bir ilki burada uyguluyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımızın tedavi ve eğitimi burada uygulanıyor. Amacımız daha fazla özel gereksinimli bireyimizin hayatını kolaylaştırmak. Daha öncesinde belki özel gereksinimli bireylerin olduğu aileler ciddi anlamda sorun yaşıyorlardı. Ama biz o annenin ve babanın hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu merkezimiz ile çok büyük dua aldığımızı düşünüyorum. Çalışanlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Sabır, tevazu ve samimiyetle evlatlarımıza yaklaşımları ve onlara yardımcı olmaları, inanıyorum ki hem bu dünyada hem de öteki dünya da karşılığını bulacaktır. Biz özel gereksinimli evlatlarımızı seviyoruz. Vali Bey ile daha önce burayı ziyaret etmiştik. Sayın Valimiz il genelinde bulunan bütün yaşam merkezlerini de ziyaret etmişti ve buranın çok farklı bir yer olduğunu ifade etmişlerdi. Evlatlarımıza sağlık ve afiyet diliyorum. İnşallah bizler size layık oluruz."

Özel gereksinimli çocuklara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunu da hatırlatan Başkan Güder, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - MALATYA