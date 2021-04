Başkan Güder esnafın taleplerini dinledi - Son Dakika

Yeni Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek, sorun ve talepleri yerinde dinleyen Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Hizmetlerimizde esnafımızı ön planda tutuyoruz" dedi.

Her daim esnafın yanında olması ile büyük takdir toplayan esnaf dostu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Yeni Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek, 'Hayırlı işler' temennisinde bulundu. Sanayi esnaflarının sorunları, istek ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Güder, belediye olarak yapılabilecekleri tüm çalışmaları anında gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Sanayi esnafından Başkan Güder'e teşekkür"

Ziyaretinden dolayı Başkan Güder'e teşekkürlerini ileten Esnaf Cengiz Aydoğmuş, "Başkanımız Osman Güder, her zamanki gibi yine sahada ve bizim yanımızda. Bizim halimizi hatırımızı ve varsa sıkıntımızı soruyor. Bizimle ilgileniyor. Allah bu mübarek ramazan ayında kendisinden ve ekibinden razı olsun. Yalnız bırakmıyor bizleri hiç bir zaman. Bu güzel ziyaretlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Esnaf Cafer Avcı ise, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisi her daim bizim yanımızda. Sadece seçimden seçime gördüğümüz değil, her zaman gördüğümüz bir başkan kendisi. Allah işini gücünü rast getirsin" şeklinde konuştu. Başkan Güder'in esnafı hiçbir zaman yalnız bırakmadığının altını çizen Esnaf Oktay Tankız ise "Battalgazi Belediye Başkanımız sağ olsun bizleri ziyarete geldi. Başkanımız sürekli bizim yanımızda. Ne sıkıntımız olursa olsun, rahatlıkça kendisine ifade ediyoruz. O bizim başkanımız değil, ağabeyimiz. Allah kendisinden razı olsun. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı. Ali Ekber Korkmaz isimli esnaf ise, "Başkanımızın sürekli esnafın yanında olması bizleri mutlu ediyor. Biz esnaflar olarak çok şey istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bu tür ziyaretler bizim için bir avantaj"

Gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinin önemine vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi belediyesi olarak bir yandan sahada çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, diğer yandan da esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz, varsa sorun ve taleplerini dinliyoruz. Bu tür ziyaretler bizim için bir avantaj. Bizlerde bu ziyarette sizden isteklerinizi ve taleplerinizi belirtebiliyoruz. Bugünde sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Malumunuz 1 yılı aşkın bir süredir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu süreçte esnafımız başta olmak üzere herkes çok etkilendi. Bu etkiyi en aza indirmek için hükümet ve yerel yönetimler olarak büyük gayretler ortaya koyuyoruz. Bu süreçte Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizde ihtiyaç sahibi 55 bin vatandaşlarımızın ihtiyacını giderdik. Şunu bilin ki, Battalgazi Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Her zaman onların en büyük destekçisiyiz. Hizmetlerimizde esnafımızı ön planda tutuyoruz. Esnafımızın daha iyi iş yapabilmesi, ticaretini geliştirebilmesi anlamında bize düşen vazife ne ise sizlerle her zaman paylaşmaya ve gereken çalışmayı da yapmaya hazırız. İnşallah kısa sürede bu pandeminin hayatımızdan çıkması ve hayatımızın normale dönmesi temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım"

Korona virüs tedbirlerine mutlak riayet etmek gerektiğini dile getiren Başkan Güder, "Virüsün mutasyona uğraması nedeniyle ülke genelinde vakalarda çok ciddi artış oldu. Bu artışa bağlı olarak bazı kısıtlamalar getirildi. Bu noktada

vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Riayetlere uyalım, uymayanları uyaralım. Özellikle temizliğin her türlüsüne dikkat etmemiz gerek. Kalabalık ortamlarda maske kullanımına özellikle çok dikkat edilmeli. Uzmanlar mutasyonlu virüse karşı bir maske değil iki maske kullanılması gerektiği ifade ediyor. Bizim hayati üç altın kuralımız; temizlik, maske ve mesafe. Bugün sanayi sitemizi ziyaret ettiğimizde mesafe için bantların çekili olduğunu ve tedbirin alındığını gördük. Bu hassasiyet bizi memnun etti. Esnafımızın kurallara eksiksiz uyuyor. Özellikle kısıtlamaların olduğu zaman dilimlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım. Kurallara uyarsak eğer inşallah bu virüsün üstesinden geleceğiz" diye konuştu. - MALATYA