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Başkan Güder: "Esnaflarımızın bir dediklerini iki etmeyiz" - Son Dakika

Başkan Güder: "Esnaflarımızın bir dediklerini iki etmeyiz"

13.08.2021 11:52
Başkan Güder:

Battalgazi'de düzenli olarak esnaf ziyaretlerini sürdüren Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Akpınar Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek, sorun ve talepleri yerinde dinledi.

Battalgazi'de düzenli olarak esnaf ziyaretlerini sürdüren Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Akpınar Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek, sorun ve talepleri yerinde dinledi. Başkan Güder, her zaman esnafın yanında olduğunu ve esnafın kalkınması amacıyla yapılabilecek her türlü çalışmayı desteklediklerini söyledi.

Her daim esnafın yanında olması ile büyük takdir toplayan esnaf dostu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede düzenli olarak sürdürdüğü esnaf gezilerine bir yenisi daha ekledi. Başkan Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Akpınar Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek, istek, sorun ve talepleri yerinde dinledi. Esnafların sorunlarının çözümü noktasında birim müdürlerine talimatlar veren Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduğunu ve esnafın kalkınması amacıyla yapılabilecek her türlü çalışmayı desteklediklerini söyledi.

"Esnaf ziyaretlerimize büyük önem veriyoruz"

Esnaf gezilerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz esnaf gezimize Akpınar Mahallesi'nde bulunan esnaflarımız ile sürdürüyoruz. Bu tür ziyaretler bizim için büyük bir avantaj. Bu tür ziyaretlerde ekonomimizin can damarı olan esnaflarımızın sorun ve taleplerini dinleme fırsatı buluyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bizler o süreçte esnaflarımızın yanında olduk. Esnaflarımızın bir dediklerini iki etmeyiz ve kalkınması için elimizden ne geliyorsa bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak o süreçte 60 bin ailemizin yanında olduk ve destek verdik. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla esnaflarımıza kredi destek paketleri verildi. Bu destekler esnaflarımızın feraha çıkmasına neden oldu. Esnaflarımızın işçi bulma noktasındaki sıkıntıları bizlere ilettiler. Yani 500 insanın çalıştığı bir işletmede 150 kişi çalışıyor. İnsanlarımızın iş beğenmediklerini görüyoruz. Yerel yönetimler olarak üstümüze düşen sıkıntıları ise hemen halletme gayreti içinde oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor"

Esnafların sorunlarının çözümü noktasında hükümet olarak ciddi adımlar attıklarını vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Esnaflarımızı ziyaret edip, taleplerini dinliyoruz. Pandemi nedeniyle esnaflarımız kapanma istemiyor. Vatandaşlarımıza bu yönde aşı yaptırmaları yönünde çağrıda bulunuyorlar. Bu çağrıya kulak vermemiz gerekiyor. Tüm dünya ve Türkiye olarak gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçlerin yanında malumunuz Malatya olarak 24 Ocak'ta bir deprem yaşadık. Hükümet olarak bu zorlukları atlatmak için büyük çabalar ortaya koyuyoruz. Esnaflarımızın ve vatandaşımızın talepleri, fikirleri bizim için hep birinci öncelik olmuştur. Çünkü onlara hizmet etmek için buradayız. Halkımıza hizmet ediyoruz ve halkımız için yaptığımız her güzel iş, vatandaşlarımız kadar bizi de mutlu ediyor. Bu zorlu süreçte yerel yönetimler olarak Battalgazi Belediyemiz, deprem ve pandemide yaptıkları ile vatandaşların mağduriyetlerini giderme noktasında üstün bir çalışma ortaya koydu. Bu çalışmalarından dolayı Başkanımız Osman Güder'e özel olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Battalgazi'miz her geçen gün daha yaşanabilir bir ilçe konumuna geliyor" dedi. - MALATYA

Başkan Güder: Esnaflarımızın bir dediklerini iki etmeyiz
Başkan Güder: Esnaflarımızın bir dediklerini iki etmeyiz
Başkan Güder: Esnaflarımızın bir dediklerini iki etmeyiz
Başkan Güder: Esnaflarımızın bir dediklerini iki etmeyiz
Başkan Güder: Esnaflarımızın bir dediklerini iki etmeyiz

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Güder: 'Esnaflarımızın bir dediklerini iki etmeyiz' - Son Dakika


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