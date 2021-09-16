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Başkan Güder, gençlerle buluştu - Son Dakika

Başkan Güder, gençlerle buluştu

16.09.2021 12:34
Başkan Güder, gençlerle buluştu, System.String[]

AK Parti İl Gençlik Kolları ve AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programına katılan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gençlerimiz ile her buluşmamızda, her sohbetimizde hamdolsun bu ülkenin geleceğine dair...

AK Parti İl Gençlik Kolları ve AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programına katılan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gençlerimiz ile her buluşmamızda, her sohbetimizde hamdolsun bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor" dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları ve AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları tarafından Çöşnük Mahallesi'nde 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı düzenlendi. Düzenlenen programa, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem ve çok sayıda gençler katıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren programda Malatya'da yaşayan farklı lokasyonlarda gençlerle bir araya gelerek fikir ve görüşlerini alan Başkan Güder, ilçeye yapılan gençlik ve spor yatırımları hakkında bilgiler aktardı. Gençlerin hedeflerine, ilçeyle ilgili beklenti ve geleceğe dair planlarına kadar pek çok konunun masaya yatırıldığı programda gençlerin taleplerini de tek tek dinleyen Başkan Güder, her daim gençlerin emrine amade olduklarını belirtti.

"Toplantımız hayırlara vesile olsun"

AK Parti Gençlik Kolları olarak güzel bir buluşmaya imza atıldığını aktaran AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Harun Erdem, "Bu toplantıyı değerli buluyorum. Çöşnük Mahallemiz her seçimde Cumhurbaşkanımızın yanında durmuş ve desteklerini esirgememiştir. Gençlerimizin taleplerini aldım ve büyüklerimize ileteceğim. Toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar"

Son dönemlerde gençlerin aklını karıştırmaya çalışanların olduğunu belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Bu hareketin lideri sizleri nasıl önemsiyorsa, bizlerde sizi öyle önemsiyoruz. Bu toplantıları önemsiyoruz. Mahalle de bizim, gençlikte bizim, ülke de bizim. Bizler sizin her daim emrinizdeyiz. Her hangi bir sıkıntınız olursa 7/24 sizlerin hizmetinizdeyiz. Bu ülkenin geleceği olarak kendinizi güzel yetiştirmenin gayreti içerisinde olun. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, seçme ve seçilme hakkını 18 yaşına düşürdü. İnşallah 2023'te Türkiye genelinde ortalama 7 milyon genç oy kullanacak ve bu kervanın yürüyüşünde çok belirgin olacaksınız. Özellikle son dönemlerde bazı kesimler gençlerimizin kafasını Z kuşağı, A kuşağı, B kuşağı gibi terimlerle karıştırmaya çalışıyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Liderimiz ne diyor; bu ülkenin geleceğini gençler kuracak. Bu ülkenin geleceğine sizler yön vereceksiniz. O yüzden sizler bizim için çok ama çok değerlisiniz. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"AK Parti bir gençlik hareketinin temsilidir"

AK Parti Gençlik ailesinin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, "Malatya gençliği dört bir yandan haykırıyor ve diyoruz ki, AK Parti'nin gençleri her zaman alandayız. Bugün burada yaptığımız toplantı bunun en güzel göstergelerinden birisidir. Bizler gençlik kolları olarak Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. AK Parti bir gençlik hareketinin temsilidir. AK Parti gençlerin partisidir. AK Parti ailesi olarak her geçen gün daha da büyüyoruz" dedi.

"Gençlerimiz için milyonluk yatırımları hayata geçirdik"

Gençlere büyük önem verdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bizler gençlerimizi önemsiyoruz. Bizlerde sizin aranızda çıkan gençleriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da 1970'lerde bir gençti. O gencin idealleri ve hedefleri vardı. O genç, azmini hiç yitirmedi ve hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdü. Türkiye'de 30 yıl önce bir hareketi başlattı. AK Parti hareketi. AK Parti önemli bir harekettir. Türkiye'yi dönüştüren ve bugün ki seviyelere getiren bir liderimiz var. Onun gemisinde olan ve onunla beraber yol yürüyen insanların hedefleri de büyük olmalı. Battalgazi Belediyesi olarak bizler gençlerimizin yanındayız, onların en büyük destekçisiyiz. Gençlerimizin emrine amadeyiz. Gençlerimizden beklentilerimiz büyük. Gençlerimizin hassasiyetlerini, kaygılarını, beklenti, talep ve hedeflerini bilmemiz gerekiyor. Gençlerimiz ile her buluşmamızda, her sohbetimizde hamdolsun bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Gençlerimizden tek beklentimiz Türkiye'de söz sahibi olmalarıdır. Battalgazi'de gençlerimiz için milyonluk yatırımları hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Gençlerimizden ümitliyiz ve sizler evel Allah ülkemizin ve Malatya'mızın geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz" şeklinde konuştu.

"Kurdukları oyunu yine gençlerimiz bozacak"

Gençlik üzerine çok oyunlar oynandığını ve bu oyunu yine gençlerin bozacağını dile getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Öncelikle bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 2023'te gençler üzerine hesap yapan ve oyun kuranlar var. Hepsinin tek derdi gençlerimiz. Bu oyunu bozacak olan yine gençlerimiz. Fakat biz bu gençliği iyi tanıyoruz. Bu gençlik bu ülkeye sahip çıkışlarıyla tanınırlar. Biz gençlerimizi 15 Temmuz'da tanıdık, 28 Şubat'ta tanıdık, 12 Eylül'de tanıdık, 20. Yüzyılda tanıdık, Mahallelerde tanıdık, AK Parti teşkilatında tanıdık. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti kurulurken şunu ifade etti: 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' O günden bugüne hiçbir eskisi gibi olmadı. AK Parti'nin bu ülkede ilk icraatı gençlerimize yönelik oldu. Üniversite gençlerimiz yurt problemi yaşıyordu. Bugün 81 ilde gençlerimiz 5 yıldızlı otel konseptinde kalıyorlar. Biz iktidara geldiğimiz zaman 76 üniversite vardı. Bugün 300 civarında üniversitemiz mevcut. Her ile 1 veya 2 üniversite kazandırdık. 3 üniversitesi olan illerimizde var. Malatya'ya ikinci üniversitemizi kazandırdık. Üniversite harçlarımızı yükselttik. Biz sadece üniversite gençlerimize yönelmedik. Sanayi gençliğine de eğildik. Tüm gençlerimize eğildik. Gençliğimizin tüm sorunlarını çözme noktasında gecemizi gündüzümüze kattık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her daim emrine amadeyiz" dedi.

Program sonunda, Tüfenkci ve Güder, AK Parti Gençlik Kollarına üye kaydı gerçekleştirdi. - MALATYA

Başkan Güder, gençlerle buluştu
Başkan Güder, gençlerle buluştu
Başkan Güder, gençlerle buluştu
Başkan Güder, gençlerle buluştu
Başkan Güder, gençlerle buluştu
Başkan Güder, gençlerle buluştu

Togo Cumhuriyeti, Battalgazi, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Güder, gençlerle buluştu - Son Dakika


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