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Başkan Güder ile mahalle buluşmaları sürüyor - Son Dakika

Başkan Güder ile mahalle buluşmaları sürüyor

23.08.2021 15:25
Başkan Güder ile mahalle buluşmaları sürüyor, System.String[]

Malatya'da "Battalgazi'de Osman Başkan ile Mahalle Buluşmaları" Bahri ve Düzyol mahalle sakinleri ile sürdürüldü.

Malatya'da " Battalgazi'de Osman Başkan ile Mahalle Buluşmaları" Bahri ve Düzyol mahalle sakinleri ile sürdürüldü.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan ile birlikte Erenli ve Düzyol mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyerek, taleplerini tek tek not alan Başkan Güder, ilçeye yapılan ve devam eden projeler hakkında vatandaşlara geniş bilgiler verdi. Sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimatlar veren Başkan Güder, daha yaşanabilir bir Battalgazi'yi güzel yarınlara hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarına dikkat çekti. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği buluşmaya söz alan muhtarlar, Battalgazi'nin gelişimden ilçe halkını memnun olduğunu ifade ederek, Başkan Güder'e hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileten Düzyol Mahalle Muhtarı Şevket Aytar, "Yaşadığımız deprem sonrası Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımız her daim bizlerin yanında oldu. Rabbim devletimize zeval vermesin. Battalgazi'de yapılan hizmetleri herkes biliyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e şahsım ve mahallemiz adına çok ama çok teşekkür ediyorum" derken, Bahri Mahalle Muhtarı Nuri Bağ, "Vekillerimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Devletimiz, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımızın sayesinde daha rahat yaşabileceğimiz evlere sahip oldu. Hizmetler üst seviyede. Ben tekrardan teşekkür ediyorum" Şeklinde konuştu.

AK Parti ilçe teşkilatı olarak sahada güçlü bir şekilde yer aldıklarının altını çizen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "AK Parti hükümeti ve yerel yönetimlerimizin yapmış olduğu güzel hizmetleri vatandaşlarımıza aktarmak için sahadayız. Görevimiz zor ve meşakkatlidir. Sadakat içinde ben, sen demeden; büyük bir azimle vatandaşlarımızın sorunları çözmek adına daha çok çalışmalıyız. 24 Ocak depreminde 2 bin 650 tane evimiz hasar gördü. Düzyol'da depremden etkilenen ilçelerimizin arasında 52 ev hasar gördü. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla güzel evler yapıldı, vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderildi. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların taleplerini yerinde dinleyip çözmek için mahalle toplantılarına ara vermeden devam ettiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bugün siz değerli vatandaşlarımızı ziyaret etmekten mutlu ve onurluyum. Depremde etkilenen mahallerimizde yapılan evlere baktığımız zaman ve vatandaşlarımızın memnuniyetini görmüş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum, bir idareci milletin içerisindeyse ve zamanının çoğunu millet ile iç içe geçiriyorsa eğer o idareci başarılıdır, başarılı olmak zorundadır. Çünkü siz millet ile iç içe olduğunuz zaman onların herhangi bir sorunu varsa eğer, o soruna hemen vakıf olup çözme imkanı bulacaksınız. O sorunları çözmediğiniz taktirde bir daha vatandaşın içine çıkamazsınız. Göreve geldiğimiz ilk günden beri sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik'. Battalgazili vatandaşlarımıza hizmet sözümüz var. Bu sözümüzü tutmak ve Battalgazi'mizi daha yaşanabilir güzel yarınlara hazırlamak için tüm ekibimizle birlikte gecemizi gündüzümüze kattık. Battalgazi'miz hizmetlerin ve yatırımların en güzeline layık" dedi. - MALATYA

Başkan Güder ile mahalle buluşmaları sürüyor
Başkan Güder ile mahalle buluşmaları sürüyor
Başkan Güder ile mahalle buluşmaları sürüyor
Başkan Güder ile mahalle buluşmaları sürüyor

Battalgazi, Hisarcık, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Güder ile mahalle buluşmaları sürüyor - Son Dakika


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