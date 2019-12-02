Son Dakika Haberleri: Başkan Güder'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlaması
Son Dakika Güncel Başkan Güder'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlaması - Son Dakika

Başkan Güder'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlaması

6 saat önce

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi'yi engelliler için kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, engelsiz bir Battalgazi ortaya çıkarmak için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Başkan Güder'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlaması, System.String[]

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi'yi engelliler için kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, engelsiz bir Battalgazi ortaya çıkarmak için çaba gösterdiklerini bildirdi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle yaptığı açıklamada, belediye olarak engellilerle ilgili yaptıkları hizmetleri hatırlatarak, "Battalgazi'yi engelli kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, engelsiz bir Battalgazi ortaya çıkarmak, onların hayata sıkı sıkıya tutunmalarını, içlerindeki yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmak adına planladığımız Engelsiz Yaşam Merkezimizde onlarca yavrumuzun ve ailelerinin yüzlerinin gülmesi en büyük mutluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.


Engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmayı görev bildiklerini belirten Güder, "İnsan, iradeyle hayatın bütün engellerini kaldırıp herkes için daha güzel, yaşanabilir bir dünya meydana getirebilir. Dünyaya ışık olan Edison engellidir. Müziğin dahisi Beethoven engellidir. Astro fizikçi Stephen W Hawking engellidir. Bunlar gibi onlarca engelli bilim insanını sayabiliriz. Bundan da anlaşıldığı gibi bedensel engel, üretmeye engel değildir. 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:52 Kaynak: İHA
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