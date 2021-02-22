Şehit Fevzi Mahallesinde kentsel dönüşüm başladı - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehit Fevzi Mahallesinde kentsel dönüşüm başlattıklarını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Çevre Yolu altı diye tabir edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nin sorunlarının kentsel dönüşünle çözüme kavuştuğunu anlattı.

Güder ise ilçenin niteliksiz göç aldığını ve nitelikli göç veren bir konumunda olduğuna dikkati çekerek, bu göçün önüne geçmek ve bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

İlçeye yeni alt merkezler kazandırmaya çalıştıkların aktaran Güder, şunları kaydetti:

"Şehit Fevzi Mahallemizde kentsel dönüşümü başlattık. Kentsel dönüşüm konusu kolay bir konu değil. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz bir çok yatırımımız var. Bizler yorulmadan hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerimiz, sivil toplum kuruluşları, dernekler, muhtarlarımız ve iş adamlarına teşekkürü borç biliyorum."

Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran da ilçenin tarihten getirdiği bir bilgi ve kültür birikimi bulunduğunu dikkati çekerek, bu yönüyle tarihi Battalgazi'yi biraz daha fazla sevmek gerektiğini kaydetti.

Program sonunda hayırsever iş adamlarına desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.