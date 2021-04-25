Başkan Güder, Orduzu'daki alt yapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan Güder, Orduzu'daki alt yapı çalışmalarını inceledi

25.04.2021 17:47
Başkan Güder, Orduzu'daki alt yapı çalışmalarını inceledi, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu bölgesinde devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşların çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin dikkatli hareket etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu bölgesinde devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşların çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin dikkatli hareket etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş ile birlikte Orduzu bölgesinde devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi. Ekiplerin Taşpınar mahallesindeki hummalı çalışmalarını hakkında bilgiler alan Başkan Güder, çalışmaların yapıldığı bölgelerde vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin dikkatli hareket etmesi konusunda uyarılarda bulundu. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte zaman kaybetmeden üst yapı çalışmalarının başlayacağını vurgulayan Başkan Güder, Orduzu bölgesinin yıllardır süren alt yapı sorununun, gerçekleştirilen bu çalışmalar ile çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

"Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız"

Orduzu bölgesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş, "Orduzu mahallemizin ve Gelincik Tepe bölgesinin alt yapı çalışmaları ile ilgili yaklaşık birkaç aydır yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte çalışmaları yerinde inceledik. Gelincik Tepe bölgesinde özellikle MASKİ ile TOKİ çalışmaları paralel gidiyor. Orduzu bölgemizin alt yapı ve Gelincik Tepe bölgesinin su sorunu vardı. Bölgenin su ihtiyaçlarını karşılamak üzere Melekbaba depomuzdan su hattı çekiyoruz. Çalışmalarımızda epeyce bir yol aldık. Kısa sürede vatandaşlarımız mağduriyet yaşaması adına çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Malatya'da Orduzu tercih edilen bölge olacak"

Orduzu bölgesinde güzel çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "MASKİ Müdürümüz ile birlikte çalışmalarımızı inceliyoruz. Orduzu bölgesinin mevcut alt yapısı, ihtiyaca cevap vermeyecek seviyede. Vatandaşlarımızda seçim öncesi bunu bize ilettiler. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda alt yapının yenilenmesi gerekiyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız ve MASKİ Müdürümüze durumu ilettik ve çalışmalarımız hızlı bir şekilde başladı. Hizmetin olduğu yerde bazı aksamalar tabi ki olacak. Zahmet olmadan, rahmet olmaz. Bölgedeki vatandaşlarımız bu konuda bize gereken hassasiyeti gösteriyorlar. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde her 2-3 günde bir gelip, buradaki çalışmaları takip ediyoruz. Çalışmaların yakın takipçiyiz. Yaptığımız çalışmalar ve yatırımlarla Orduzu bölgemiz Malatya'nın tercih edilen bölgeleri arasında yerini alacak. Orduzu bölgemizde gerçekten güzel çalışmalar yapıyoruz. Battalgazi'mizin alt yapı sorunu olan bölgelerde de bu çalışmaları Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ'miz ile yapmayı hedefliyoruz. Battalgazi'nin yarınları çok daha güzel olacak" dedi. - MALATYA

Başkan Güder, Orduzu'daki alt yapı çalışmalarını inceledi
Başkan Güder, Orduzu'daki alt yapı çalışmalarını inceledi
Başkan Güder, Orduzu'daki alt yapı çalışmalarını inceledi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Osman Güder, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Güder, Orduzu'daki alt yapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akhisar, sahte futbolcu transfer ettikleri iddialarına, Akhisar, sahte futbolcu transfer ettikleri iddialarına, "Yalan! Oyuncu siyahi diye 'Saatçi' diyen ırkçılara karşı bir olmalıyız" yanıtını verdi VeBitcoin CEO'su İlker Baş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri dudak uçuklattı VeBitcoin CEO'su İlker Baş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri dudak uçuklattı Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren cani koca: Pislik temizleme diye yazın Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren cani koca: Pislik temizleme diye yazın Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu "İsterse emniyet gelsin" diyerek ateş açan genç, kıskıvrak yakalandı İstanbul'dan kaçıp sığındıkları köylerine koronavirüsü sokmadılar İstanbul'dan kaçıp sığındıkları köylerine koronavirüsü sokmadılar Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İbrahim Tatlıses, gözyaşları içinde yalvardı: Allah'ım sesimi geri ver İbrahim Tatlıses, gözyaşları içinde yalvardı: Allah'ım sesimi geri ver         
17:49
Elektrik direğinin altında kalan işçi feci şekilde can verdi Elektrik direğinin altında kalan işçi feci şekilde can verdi         
17:01
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı         
16:37
19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti         
16:24
Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı         
16:05
Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü         
14:43
Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede         
14:26
Vebitcoin CEO'su ve eşinin, 'baron' ve 'hanımağa' lakaplarıyla yasa dışı bahis çetesi yönettiği ortaya çıktı Vebitcoin CEO'su ve eşinin, 'baron' ve 'hanımağa' lakaplarıyla yasa dışı bahis çetesi yönettiği ortaya çıktı         
13:27
Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi         
12:53
Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı         
11:43
Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar         
11:07
Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi         
09:45
Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı         
09:39
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı         
09:10
Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti         
09:09
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 17:56:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Güder, Orduzu'daki alt yapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei