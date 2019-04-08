Başkan Güder, Personelle Bir Araya Geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediye personeliyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediye personeliyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Güder, belediye konferans solununda personelle bir araya geldi.



Güder, ilçeye sahip çıkacaklarını belirterek, hep beraber aile olacaklarını kaydetti.



Hizmet etmek üzere göreve geldiklerini belirten Güder, "Herkesi kapıda karşılayacağız, güler yüzle karşılayacağız. Bu hizmeti en güzel şekilde yerine getireceğimizden hiç şüphem yok. Herkes işinin ciddiyetine varacak, işini ciddiyetle ve titizlikle yapacak. Millet bizden çok farklı hizmetler bekliyor. Çünkü yüzde 70'in üzerinde bir oy oranıyla seçilmiş olduk. Bu beklentileri boşa çıkarmama adına hepimiz, gece gündüz demeden, yani gerektiğinde uykumuzdan ve mesaimizden fedakarlık yaparak bu millete hizmet etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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