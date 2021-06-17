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Başkan Güder, personellerle istişare toplantısı yaptı - Son Dakika

Başkan Güder, personellerle istişare toplantısı yaptı

17.06.2021 11:52
Başkan Güder, personellerle istişare toplantısı yaptı, System.String[]

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediyede görev yapan 3 birimin personelleriyle istişare toplantısı yaptı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediyede görev yapan 3 birimin personelleriyle istişare toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Başkan Güder, "Bizler büyük bir aileyiz. Battalgazi bizlere emanet, bizim de bu emanete var gücümüzle sahip çıkmamız gerek. İlçemizin pozitif anlamda dönüşümünü birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediyede görev yapan 3 birimin personelleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımların değerlendirildiği ve İspendere Şifalı İçmelerinde gerçekleştirilen istişare toplantısında Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler, devam eden yatırımlar hakkında da personele bilgiler aktardı. Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci'nin de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Güder, personellerin fikirlerini ve gayretlerini önemsediklerinin altını çizerek, "Battalgazi bizlere emanet, bizim de bu emanete var gücümüzle sahip çıkmamız gerek" dedi.

"Battalgazi'de hizmetlerle dolu dolu 2 yıl"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in Battalgazi'de başlattığı hizmet ve gönül belediyeciliğinin büyük takdir topladığını aktaran AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere siz değerli personelleri, gayretinizden ve özverinizden dolayı tebrik ediyorum. Hepimiz bir aileyiz. Bende bu ailenin bir neferi olmaktan büyük kıvanç ve mutluluk duyuyorum. Başkanımız ilçede başlattığı hizmet ve gönül belediyeciliğini, büyük takdir toplamaya devam ediyor. Tabi bu hizmetler ve yatırımlar, sizlerin büyük gayretleri ve emeği sayesinde olmaya devam ediyor. Bizler bu 2 yıllık dolu dolu hizmetleri, çevremizdekilere anlatmamız gerekiyor. Başkanımıza hayırlı hizmetlerinin devamını diliyorum. Sizlerinde eline yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı.

"İlçemizin pozitif anlamda dönüşümünü hep birlikte gerçekleştireceğiz"

Daha güzel ve yaşanabilir bir Battalgazi için istişare toplantılarına devam edeceklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak bizler büyük bir aileyiz. Aile fertlerinde oluşan bir sıkıntı, tüm aileyi etkiler. Peygamber efendimizin 'Müminler bir vücudun azaları gibidir' hadisi şerifini iyi anlamalıyız. Arkadaşlarımızla yakaladığımız sinerjiyi, diyaloğu ve muhabbeti daha da arttırmak maksadıyla bugün bir araya geldik. Battalgazi'miz, Doğu Anadolu'nun tüm güzelliklerini içinde barındıran bir yerleşim yeri. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ilçemize hizmet sözümüz var. Göreve geldiğimizde planlama oluştururken birim müdürlerimiz, belediye çalışanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, esnafımız, belediye meclis üyelerimiz ve Battalgazili hemşerilerimizle fikir alışverişinde bulunarak bir rota çizdik. Kısa, orta ve uzun vadede çözüme kavuşturacağımız sıkıntılarımız neler, çözüm odaklı ne yapabiliriz, avantajlarımız neler, dezavantajlarımız neler? Bu çizdiğimiz rotada bizlere pusula olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Battalgazi'miz için sizlerle birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Eleştiriler elbette olacak ama biz eleştirileri kötü bir şey olarak değil de, iyileştirme faaliyeti olarak algılamalıyız. Malumunuz 24 Ocak'ta bir deprem yaşadık. Bu deprem bizleri olumsuz etkiledi. Hemen akabinde pandemi ile karşı karşıya kaldık. Salgın süreci hala da devam ediyor. Battalgazi bizlere emanet, bizimde bu emanete var gücümüzle sahip çıkmamız gerek. İlçemizin pozitif anlamda dönüşümünü ve gelişimini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu anlamda sizlerin çalışmalarınızı, fikirlerinizi ve gayretlerinizi önemsiyorum. Şuana kadar özveriyle yaptığınız çalışmaları katlayarak yapacağınıza inancım sonsuz. Daha güzel ve yaşanabilir bir Battalgazi için bir araya gelmeye ve değerlendirmeler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Battalgazi'ye güzel hizmetler yapılıyor"

Güzel bir istişare toplantısına şahitlik ettiğini aktaran Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, "Bugün başkanımızın davetine icabet ederek, sizlerle bir araya geldik. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk buldum. Şuan sağlık turizminin başkenti İspendere Şifalı içmelerindeyiz ve böyle güzel bir mekan ilçemize kazandırılmış. Bununla birlikte başkanımız birçok hizmet ve yatırımı ilçemize kazandırmaya devam ediyor. İnsanın çalışma arkadaşlarıyla böyle hasbihal etmesi, kurumsal olarak birlik beraberliği arttırır. Bu istişare toplantısı düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanımıza ve yardımcılarına teşekkür ediyorum. Sizlere kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Başkan Güder, personellerle istişare toplantısı yaptı
Başkan Güder, personellerle istişare toplantısı yaptı
Başkan Güder, personellerle istişare toplantısı yaptı
Başkan Güder, personellerle istişare toplantısı yaptı

Kadir Duran, Osman Güder, Battalgazi, Hisarcık, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Güder, personellerle istişare toplantısı yaptı - Son Dakika


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