Başkan Güder: "Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır" - Son Dakika

Başkan Güder: "Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır"

15.04.2021 13:57
Başkan Güder:

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehitler Haftası münasebetiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız'ı ve yönetimini ziyaret etti.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehitler Haftası münasebetiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız'ı ve yönetimini ziyaret etti. Şehitlik mertebesinin önemine vurgu yapan Başkan Güder, "Devletimizin, milletimizin bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 14-20 Nisan Şehitler Haftası münasebetiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız'ı ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Şube Başkanı Kıbrız ve şehit aileleri ile uzun süre sohbet eden Başkan Güder, tüm şehit aileleri ve gazilerin Ramazan ayını kutlayarak, herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın çalışmaları hakkında Başkan Güder'e kısa bir bilgi veren Şube Başkanı Kıbrız, Battalgazi Belediyesi'nin vakıflarına verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

"Terörün her türlüsünü lanetliyoruz"

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, "Şehit aileleri olarak bizler dün üzüntülü bir haber aldık. Malatyalı bir askerimiz Irak'ta hain saldırı sonucu şehit düşmüş. Mübarek Ramazan ayında düşman düşmanla barıştığı zaman dilimi içinde dini, dili, ırkı belli olmayan terör örgütü tarafından yapılan bu saldırıyı, şehit ve gazi aileleri olarak kınıyoruz. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehitler haftası münasebetiyle bizleri ziyaret etti. Mutlu olduk. Başkanımız her daim bizlerin yanında. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Tüm Müslüman aleminin ramazan ayı mübarek olsun" şeklinde konuştu.

"Şehit ve gazilerimize minnet borcumuzu ömür boyu ödeyemeyiz"

Şehit aileleri ve gazilerimizle her fırsatta bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Şehitler Haftası nedeniyle başkanımızı ve yönetimini ziyaret etmek istedik. Onların sevinçleri bizim sevincimiz, onların üzüntüsü bizim üzüntümüz. Öyle bir millete mensubuz. Dün akşamda bizi derin yasa boğan bir haber aldık. Hekimhan Dursunlu köyünde bir askerimiz şehit olduğu haberini aldık. Başımız sağ olsun. Ailesine sabırlar diliyoruz. Lafın ve sözün bittiği yerdeyiz. Şehitlerimizin nasıl yüce bir makama eriştiklerini de biliyoruz. Türkiye önemli bir merkez. Tüm dünyanın gözü bizim üzerimizde. Şükürler olsun ki dün olduğu gibi bu millet canı pahasına, ülkesini yabancı kimseye teslim etmemiş. Öyle bir düşmanla karşı karşıyayız ki; ne Ramazan ayını dinliyor, ne bayramı dinliyor, ne dini var, ne ırkı var. Bizde bu inanç ve kararlılık olduğu müddetçe, onları hevesleri kursaklarında kalacak. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. İslam dininde peygamberlikten sonra gelen en yüce makam olan şehitlik Allah rızası için, din, vatan, millet uğruna canını vermek demektir ve bu makama erişmek şereflerin en büyüğüdür. Vatanımızı kanları canları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik, bütünlük ve iç huzurumuzu bozmaya çalışan her türlü direnişe karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimize minnet borcumuz ömür boyu ödenmez. Bayrak ve vatan sevdasıyla yanıp tutuşan, gece gündüz demeden ülke savunmasını yapan, gözünü kırpmadan, canından vazgeçerek bu kutsal toprakları korumak adına hayatını kaybeden şehitlerimiz, bu uğurda elini, kolunu, gözünü kaybederek gazilik unvanı alan bütün kahramanlarımız, bizim gönlümüzde çok özel bir yere sahipler. Biz biliyoruz ki şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri bizim her zaman başımızın tacıdır. Şehitlerimizin mirası bizim mirasımızdır. Bizler her daim sizlerin emrinizdeyiz. Sizler için ne yapsak azdır.

Devletimizin, milletimizin bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun" dedi.

Ziyaret sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız'a Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. - MALATYA

Başkan Güder: Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır
Başkan Güder: Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır
Başkan Güder: Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır
Başkan Güder: Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır
Başkan Güder: Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır

Osman Güder, Malatya, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Güder: 'Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu ile babasının Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı Sihirli olarak bilinen mantarın depresyona iyi geldiği ortaya çıktı Sihirli olarak bilinen mantarın depresyona iyi geldiği ortaya çıktı Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!

Son Dakika Haberleri
14:17 Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi!
14:13 Sihirli olarak bilinen mantarın depresyona iyi geldiği ortaya çıktı
14:09 Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu
14:04 Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi
13:59 Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı
13:53 Sahte hocaya 'terör örgütü propagandası' yapmaktan 10 ay hapis cezası
13:48 Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler
13:37 Yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'in oğlu da koronavirüse yakalandı
13:33 Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici
12:16 ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR
Neymar da eski F.Bahçeli Max Kruse'ye özendi, Neymar da eski F.Bahçeli Max Kruse'ye özendi, "Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum" dedi.         
14:30
Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi! Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi!         
14:17
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar         
13:49
Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı         
12:46
Koronavirüs korkusu bu hale getirdi! Taksisine aldığı yolcu hayatını kabusa çevirdi Koronavirüs korkusu bu hale getirdi! Taksisine aldığı yolcu hayatını kabusa çevirdi         
12:03
Online toplantıya, çıplak milletvekili damga vurdu Online toplantıya, çıplak milletvekili damga vurdu         
11:26
Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler         
10:42
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi asıl şoku mahkemeden gelen yanıtla yaşadı Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi asıl şoku mahkemeden gelen yanıtla yaşadı         
09:50
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Hazine'ye ait 7 ildeki 19 taşınmaz Hazine'ye ait 7 ildeki 19 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek         
08:41
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 14:44:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Güder: "Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei