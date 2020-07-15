Başkan Güder, TDV'ye kurban bağışında bulundu - Son Dakika

Başkan Güder, TDV'ye kurban bağışında bulundu

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonu olan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak adına kurban bağışında bulundu.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonu olan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak adına kurban bağışında bulundu.

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın


31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, TDV'na kurban bağışında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgiler alan Başkan Güder, Malatya'daki vatandaşlara kurban bağışında bulunma çağrısı yaptı. Kardeşlik bağlarını kuvvetlendirme ve ihtiyacı olan insanlara yardım ulaştırma anlamında önemli bir kampanya olduğunu belirten Başkan Güder'e, Battalgazi ilçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir eşlik etti.


"vatandaşlarımızı bağış için açılan çadırlara bekliyoruz"


Ziyaret esnasında bir açıklama gerçekleştiren Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, "2020 yılı Kurban kabulü için diyanet işleri başkanlığımız bünyesinde Diyanet Vakfımız aracılığıyla İlçe Müftülüğümüze çadır açılması için olur verdik. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'de sağ olsun buraya çadır kurdurdu. Görevli arkadaşlarımız burada kurban bağışlarını kabul ediyorlar. Malatyalı hayırsever zenginlerimizi Diyanet Vakfına Kurban bağışında bulunmak için buraya davet ediyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımızda burayı ziyareti vesilesiyle annesinin adına bir kurban bağışı bulundu. Bu bağıştan dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Diyanet Vakfımız en iyi şekilde bu kurbanların kesimlerini gerçekleştirip, ihtiyaç sahibi olan fakir vatandaşlarımıza ulaştıracaktır. Müftülüğümüze de bu organizasyondan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


"Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma dinimizin temel esasları arasında yer almaktadır"


Kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile vekaletle kurban kesimi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla çadırlarını açtılar. Bizde Battalgazi Belediye Başkanı olarak İlçe Kaymakamımız ve Müftümüzle birlikte, açılan çadırlarımızı ziyaret ettik. Durumu iyi olan ve birkaç kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız gerek yurt içi gerekse yurt dışı için kesecekleri kurbanlarını burada bağışta bulunmalarını rica ediyoruz. İnşallah bu kurbanda kesilen kurbanlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaşacaktır. Bende annem adına bir bağışta bulundum. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız yardımları dergahı izzetinde kabul buyurmasını bizlere nasip etsin inşallah. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma dinimizin temel esasları arasında yer almaktadır. Müftülüğümüz Battalgazi'de 2 bölgede kurban bağışı yapılması için çadır açtı. Birinci çadırımız Kapalı Çarşı karşısındaki Soykan Parkının bulunduğu alanda. İkinci çadırımız ise Kanalboyu bitiminde ki Kernek Meydanı'nda kuruldu. Tüm vatandaşlarımızı açılan bu çadırlara davet ederek bağışa bekliyoruz. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum" dedi.


İlçe Müftüsü Özdemir, Türkiye Diyanet Vakfı'na yapmış olduğu kurban bağışından dolayı Başkan Güder'e teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Güder, TDV'ye kurban bağışında bulundu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 18:02 Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 17:27 Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
18:59
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
18:02
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
17:27
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
16:55
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 20:24:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Güder, TDV'ye kurban bağışında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]