Başkan Güder yaşlıları unutmadı - Son Dakika

Başkan Güder yaşlıları unutmadı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle Battalgazi ilçesinde ikamet eden İncebay ve Kanar ailesini ziyaret etti.

Başkan Güder yaşlıları unutmadı, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle Battalgazi ilçesinde ikamet eden İncebay ve Kanar ailesini ziyaret etti. Ziyarette yaşlıların hayır duasını alan Başkan Güder, "Yaşlılarımız bizi biz yapan değerlerimizdir. Yaşlılarımızın bir gün değil her gün yanındayız" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Tandoğan Mahallesinde ikamet eden emekli İncebay ve Kanar ailelerini evlerinde ziyaret ederek, hem günlerini tebrik etti hem de yalnız olmadıklarını gösterdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Güder, yaşlı vatandaşların tavsiyelerini dinleyerek hayır dualarını istedi.

İlk olarak 5 çocuklu Zahide-Haşim İncebay ailesinin evine konuk olup çay içen Başkan Güder, yaşlılara her zaman gereken saygı ve sevgisinin gösterilmesi gerektiğini belirterek, yaşlıların bir gün değil her gün yanlarında olduklarını söyledi. İncebay ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek özellikle ilçeye yapılan önemli hizmetlerinden dolayı Başkan Güder'e teşekkür etti. İncebay ailesinden sonra 75 yaşındaki 10 çocuklu Kanar ailesinin evine konuk olan Başkan Güder, bir gün herkesin yaşlanacağını unutmaması gerektiğini ve Battalgazi Belediyesi olarak yaşlıların her daim emrine amade olduklarının altını çizdi.

"5 şey gelmeden 5 şeyin kıymetini bilmek gerek"

Yaşlıların tecrübelerinden her zaman yararlanılması gerektiğini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Yaşlılar günü münasebetiyle Battalgazi bölgemizde çok yaşamış çınarlarımızı ziyaret etmek, hayır dualarını almak ve bir ihtiyaçları olup olmadıklarını sormak için ziyaretimizi gerçekleştirdik. Ülke ve memleket olarak bugünlere gelmişsek eğer buda çınarlarımızın sarf etmiş olduğu çaba ve gayretlerdendir. Hepimiz bir takım olaylarla sınanacağız. Yaşlık, gençlik, sağlık ve makam bunlardan sadece bir kaçıdır. Peygamber efendimizde buyuruyor ki; '5 şey gelmeden 5 şeyin kıymetini bilin.' İhtiyarlık gelmeden, gençliğin. Hastalık gelmeden, sıhhatin. Fakirlik gelmeden, zenginliğin. Ölüm gelmeden, hayatın. Meşgul olmadan, boş zamanın kıymetini bilmek gerek. Bizler geçmişini bilmeyen geleceğini bilmez inancına sahibiz. Öyle güzel bir dine ve kültüre sahibiz ki, yaşlılarımızın yanında gençler olarak edeple davranmayı kendimize vazife edinmişiz. Bu yönüyle yaşlılarımız bizim için bir ışıktır, nurdur ve aydınlıktır. Yaşlılarımız bizi biz yapan değerlerimizdir. Onları takip ettiğimizde ve sahip çıktığımızda yolumuzu şaşırmayacağımızı biliyoruz. Çınarlarımız bizim için çok önemli. Onların kıymetini bilmek, onlarla hasbihal etmek, onların yaşanmış hayat hikayelerinden dersler çıkarmamız lazım. Yaşlılarımızın tecrübelerinden yararlanmalıyız. Tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum. Onların emrine amadeyiz" dedi. - MALATYA

Başkan Güder yaşlıları unutmadı
Başkan Güder yaşlıları unutmadı
Başkan Güder yaşlıları unutmadı

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Güder yaşlıları unutmadı - Son Dakika

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