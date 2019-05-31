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Başkan Güder yeni imar yolu açma çalışmalarını yerinde inceledi

1 saat önce

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde yeni imar yolu açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Güder yeni imar yolu açma çalışmalarını yerinde inceledi, System.String[]
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde yeni imar yolu açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam ve Fen İşleri Müdürü Rıfat Arıca ile birlikte Çamurlu Mahallesi'nde yeni imar yolu açma çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgiler aldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, seçim öncesi yeni imar yollarının açılması ile ilgili verdikleri sözü yerine getirmeye başladıklarını belirterek, "Seçimden önce vatandaşımızla yüz yüze geldiğimizde, şu sözü vermiştik. İmarı biten alanlarımızın hemen yollarını açmaya başlayacağız. Bugün imarı biten Çamurlu Mahallemizin YİMPAŞ binamızın arka tarafında 30 metrelik yollarımızı açmaya başladık. İnşallah kısa süre içerisinde ekibimizle beraber bu yolu bitirip, Battalgazi'mizi değiştirmek, dönüştürmek adına çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da şunu ifade etmiştik. Battalgazi bölgemizde ciddi imar sorunlarımızın bulunmuş olduğunu, bunları çözmek için gayret sarf edeceğimizi ve şu anda imardan sorumlu başkan yardımcımız hızlı bir şekilde ekibi ile birlikte bu bölgedeki imar sorunlarını çözme adına çalışmalarını ivedilik ile sürdürüyor. Fen İşlerinden sorumlu müdürümüz de, bu yolları 30 metrelik 3 tane yolumuz var. Bu 30 metrelik 3 yolumuzu kısa sürede açıp, burayı yerleşkeye açmak istiyoruz. Daha sonrasında tali yollarımız var. Onları da açarak Battalgazi'mizde oluşan göçü engelleme adına, burada özellikle Beydağı eteklerinin yollarını açarak burada villa tipi yerleşkelerinin oluşması için güzel alanlar oluşturacağız. Vatandaşlarımızın, yaz döneminde daha serin bir ortamda yaşam sürdürmeleri ve villa tipi evler yapabilmeleri için biz altyapımızı kısa sürede tamamlayıp, Battalgazi'mizin istifadesine sunmuş olacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Battalgazi oluşturmak için, ekibimiz ile birlikte gece gündüz demeden devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:43 Kaynak: İHA
Eyüp Sağlam, Osman Güder, Battalgazi, Güncel
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