Başkan Güder Yeni Malatyaspor'a moral ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Antalya spor'u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'a moral ziyaretinde bulundu.



Spor Toto Süper Lig'inde Yeni Malatyaspor, Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u konuk edecek. Hafta sonu oynanacak olan bu kritik maç öncesi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sarı kırmızılı takıma destek ve moral vermek için teknik heyet ve futbolcuları idman sahasında ziyaret etti. Gerçekleştirilen moral ziyaretinde Başkan Güder'i, Yeni Malatyaspor 2.Başkanı Selim Pilten ve Kulüp Sportif Direktör Ali Ravcı karşıladı. Teknik heyet ve futbolcular ile uzun süre sohbet eden Başkan Güder, takımdaki son durum hakkında bilgi aldı.



"Yeni Malatyaspor, Malatyanın ortak değeridir"



Antalyaspor maçının önemine vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Temsilcimiz Yeni Malatyaspor'umuz gerçekten iki sezondur ligde çok güzel performans ortaya koydu. Özellikle geçtiğimiz sezonda ligi 5'inci sırada bitirmesi Malatyalıların sevinciydi, arzusuydu, isteğiydi. Umudumuz, ümidimiz ise temsilcimizin bu sene de ligi güzel yerlerde tamamlamasıdır. Tabi ki futbolda zaman zaman inişler çıkışlar olabiliyor. Bizler iniş çıkış demeden sürekli Malatyaspor'umuzun yanında olmalıyız. Malatyaspor'umuzu desteklemeliyiz. Malatyaspor'umuz Malatya'mızın ortak değeridir. Ortak değerimize sahip çıktıkça bir Malatyalı olabiliriz. Gerçek dostlarda iyi günde kötü günde yanında olmaları gerekir. Her daim Malatyaspor'umuzun yanında olacağız. Elbette sıkıntılı günler yaşadık. Özellikle geçen hafta Galatasaray maçında tüm spor camiasının üzüntü ile karşıladığı bazı haksızlıklara maruz kaldık. Ama futbolda bunlar olabilir. Biz bu haksızlıkları giderme adına diğer tarafta da futbolcularımızın takımımızın yanında olduğumuzu hissettirme adına bugün antrenman sahasındayız. Pazar günü Antalyaspor'u burada konuk edeceğiz ve Malatyaspor'un galibiyetiyle inşallah sonuçlandıracağız" dedi.



Pazar günü oynanacak olan maça herkesi davet eden Başkan Güder, "Buradan tüm Malatyalılara şunu ifade etmek istiyorum. Ben yok, biz yok, hepimiz varız. Onun için Pazar günü hepimiz stattaki yerimizi alacağız. Bizim ortak değerimiz olan Malatyaspor'umuza sahip çıkacağız. Onları moral ve motivasyon olarak destekleyeceğiz maçın sonuna kadar. İnşallah iyi bir galibiyetle bu kötü gidişata son vermek istiyoruz. Önümüzdeki maçların ve sonraki sürecin de daha iyi geçmesi için futbolcularımızın ve takımımızın yanında olacağız. Tüm Malatyalıları da bu zorlu maça davet ediyorum. Bu yönü ile buradayız. İnşallah arzuladığımız sonucu yakalarız" ifadelerini kullandı.



Pilten: "Bu anlamlı ziyaret bizi çok memnun etti"



Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten de, "Şu kritik ve bizim için önemli olan Antalyaspor maçı öncesinde kıymetli desteklerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder beyefendiye kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Heyeti ile birlikte bizleri ziyaret etmeleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Desteklerini her zaman arkamızda hissediyoruz. Antalyaspor maçı öncesinde de bu ziyaret bize moral oldu" diye konuştu. - MALATYA