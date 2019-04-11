Başkan Gül: "Belen İçin Verilen Sözler Tutulacak"

Hatay'ın Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Belen için verilen sözlerin tutulacağını söyledi.

Hatay'ın Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Belen için verilen sözlerin tutulacağını söyledi.



AK Parti Belen Gençlik Kolları ve Belen Ülkü Ocakları tarafından belediye başkanlığının kazanılması nedeniyle bir gece düzenlendi. Gecede konuşan Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, seçim sürecinde meydanlarda verdikleri sözleri tutacaklarını belirterek, "Beş yıl içerisinde Belenimize hizmet getirip yüzünüzü güldürmek bizim boynumuzun borcudur. Bu saatten sonra Belenimiz huzur içerisinde yaşayacağımız bir kent olacak dedik ve ya Allah Bismillah diyerek ilk meclisimizi gerçekleştirdik. Bugün de buraya gelmeden önce MHP Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz, milletvekilimiz ve MHP İl Başkanımızla bir araya gelerek çalışmalarımıza başladık. Bizleri bu özel günde yalnız bırakmadığınız içi bize verdiğiniz destekler için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı da yaptığı konuşmada, "Belen'in bizim için ayrı bir özelliği var, çokça gidip geldik, burada konuştuğumuz her sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. İnşallah İbrahim başkanla birlikte Belen'in kalkınması için daha modern bir ilçe olması için Belen'deki işsizliğe bir nebze çözüm olabilmek için elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağımıza, buradan sizlerin adına da söz veriyorum" diye konuştu. - HATAY

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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