Son Dakika Haberleri: Başkan Gül'den Hafızlık Öğrencilerine Ziyaret

Başkan Gül'den Hafızlık Öğrencilerine Ziyaret

1 saat önce

Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hıdırlık Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Başkan Gül'den Hafızlık Öğrencilerine Ziyaret, System.String[]
Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hıdırlık Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Ziyarette yönetici ve öğrenci velileriyle sohbet eden Gül, talep ve istekleri dinledi. Veliler, Çorum'a daha yüksek kapasiteli bir kurs binası inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Gül de Kur'an öğrenmenin ve öğretmenin faziletli bir iş olduğunu söyledi. Öğrenci velilerinin talebine katıldığını dile getiren Gül, "Öyle arzu ediyorum ki yaptığınız bu hizmeti, bu hayır işini, daha elverişli, daha yüksek kapasiteli, daha güzel fiziki ortamlarda yapacaksınız. Çorum'umuza yakışır bir Kur'an kursunun Çorum'da yapılması beni de çok mutlu edecek." dedi.

Ardından sınıfları gezerek talebelerle sohbet eden Gül, hafızlığa çalışan talebelere lokum ikram etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:01 Kaynak: AA

Zeki Gül, Çorum, Güncel
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