Başkan Gül'den Tıp Bayramı Mesajı

Kemer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül; CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, belediye meclis üyeleri ve adayları ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri gerçekleştirdi.

SAĞLIK KURULUŞLARINA ZİYARET

Başkan Gül ve beraberindeki heyet; Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kemer Devlet Hastanesi, Kemer Yaşam Hastanesi, 112 ambulans noktası ve ilçede bulunan tüm sağlık ocaklarını ziyaret ederek doktorların, hemşirelerin ve tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı. Başkan Gül, ziyaretlerinde sağlık kuruluşlarında tedaviye gelen hastalar ile de sohbet etti.

"TIP BALOSU DÜZENLEMEMİZ ENGELLENİYOR"

Başkan Mustafa Gül, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında; "Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, zor şartlar altında, 365 gün, 24 saat toplumun sağlığı için çalışıyorlar ve önemli bir görev yapıyorlar. Öncelikle tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum. Biz belediye yönetimi olarak öğretmenler, turizmciler ve esnaflar gibi bütün meslek gruplarına özel geceler yapıyoruz. Daha önceki yıllarda 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımız için ünlü sanatçıların sahne aldığı Tıp Balosu düzenliyorduk. Ama bu konu siyasete bulaştırıldı ve son 2 yıldır hükümet tarafından bu geceleri düzenlememiz engelleniyor. Oysa belediyeler siyasi kurumlar değildir. Biz partili ayrımı yapmadan tüm halkımıza hizmet veriyoruz. İnşallah bu zihniyet değişip hekimlerimiz siyasi baskılardan kurtulunca tekrar Tıp Bayramı kutlamaları düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.