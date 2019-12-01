Son Dakika Haberleri: Başkan Gülbey: "Iğdır'ın sorunlarını değerlendiriyoruz"
Son Dakika Güncel Başkan Gülbey: 'Iğdır'ın sorunlarını değerlendiriyoruz' - Son Dakika

Başkan Gülbey: "Iğdır'ın sorunlarını değerlendiriyoruz"

6 saat önce

Iğdır'da faaliyet gösteren STK'lar, Otomotivciler ve Oto Galericiler Derneğinin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Başkan Gülbey:

Iğdır'da faaliyet gösteren STK'lar, Otomotivciler ve Oto Galericiler Derneğinin ev sahipliğinde bir araya geldi.


Programın açılış konuşmasını yapan Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, STK'lar olarak ayda bir toplanarak Iğdır'ın sorunlarını değerlendirdiklerini belirtti. Gülbey, "STK'lar olarak ayda bir toplanarak Iğdır'ın sorunlarını değerlendiriyoruz. Bu toplantımıza ev sahipliği yapan Iğdır Otomotivciler ve Oto galericiler Derneği yönetim kuruluna, Siz duyarlı STK'a başkanlarımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim." dedi.


Iğdır Otomotivciler ve Oto Galericiler Derneği Başkanı Mehmet Kuşut, ise Iğdır'da yaşanan bazı güncel konulara değinerek, "Iğdır genelinde yaşanan eğitim ve uyuşturucu sorunlarına ele almalıyız. Uyuşturucu artık köylerimize ve ortaokul derecesine düşmüştür. STK'lar olarak el ele verip şehrimizi kurtaralım" şeklinde konuştu.


Toplantı, STK'a başkanlarının temenni ve iyi dileklerinin ardından sona erdi. - IĞDIR

Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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