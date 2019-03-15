Başkan Gülcüoğlu'ndan Tügva'lı Gençlere Tam Destek
1 saat önce
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bünyan İlçe Temsilciliğinin ilçede bulunan Çanakkale Şehitliğinde düzenlediği anlamı etkinlikte gençleri yalnız bırakmadı.
Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bünyan İlçe Temsilciliğinin ilçede bulunan Çanakkale
Şehitliğinde düzenlediği anlamı etkinlikte gençleri yalnız bırakmadı.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; Canakkale Zaferimizin 104. Yıl donumü nedeniyle Bünyan Çanakkale şehitliğini ziyaret eden Tügvalı gençlerle, şehitliği temizleyip, ağaç ve çiçek dikti. Başkan Gülcüoğlu "Gençler bizlere gelip, böyle istekleri olduğunu söyledi ve bizler de severek bu etkinliği kabul ettik. Amacımız gençlerimize tarih ve şahadet bilinci oluşturmak, köklerine bağlı bir nesil yetiştirmek" dedi.
TÜGVA Bünyan İlçe Temsilcisi Ahmet Keskin
ise Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu'na verdikleri destek için teşekkür ederek; "Amacımız ecdadına vefalı, şanlı tarihini bilen, örf adet gelenek ve kültürümüze bağlı bir nesillerin yetişmesini sağlamak. Bu amaçla bugün Tügvalı gençler olarak Çanakkale şehitliğimizi ziyaret ederek tüm şehitlerimizin mezarlarında bakım ve temizlik yaptık" diye konuştu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:36 Kaynak: İHA
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