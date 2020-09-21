Başkan Güler'den ilk ders gününde öğrencilere incir ikramı - Son Dakika

Başkan Güler'den ilk ders gününde öğrencilere incir ikramı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bugün yüz yüze eğitime başlayan ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Başkan Güler'den ilk ders gününde öğrencilere incir ikramı, System.String[]

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bugün yüz yüze eğitime başlayan ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini yalnız bırakmadı. Sınıfları ziyaret eden Başkan Güler öğrencilere ve öğretmenlere incir ikram etti.

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan okulların yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Alınan tedbirler çerçevesinde ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için de yüz yüze eğitim bugün başladı. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bugün Köşk'te yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri yalnız bırakmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ile birlikte sınıfları ziyaret eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra, incir ikramında bulundu.

Minik öğrencilerin ilk gün heyecanını paylaşan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu dönemde, her şeye rağmen okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. sınıfların yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamasının sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Diğer öğrenci kardeşlerimizi de okullarımızda görmeyi çok arzu etmemize rağmen daha sağlıklı günlerde bir arada olabilmek için bir süre daha öğrenimlerine uzaktan eğitimle devam edecekler. Öğrencilerimizin bu süreçten verim alabilmesi öğretmenlerinin ve okul idarelerinin hazırladığı eğitim programlarının dikkatle takip edilerek uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu süreci en başarılı şekilde atlatacaklarından şüphem yok. 2020-2021 eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilerimiz başta olmak üzere milletimize hayırlar getirmesini diliyor; daha sağlıklı günlerde, çok özlediğimiz okul bahçelerimizde ve sınıflarımızda buluşmayı temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Nuri Güler, Atama, Okul, Köşk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Güler'den ilk ders gününde öğrencilere incir ikramı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi Fenerbahçe, Kadıköy'de sahne alıyor! Canlı anlatım ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar
Öğretim Üyesi Yalçın Çakmak, 45 gün arayla iki kez koronavirüse yakalandı Öğretim Üyesi Yalçın Çakmak, 45 gün arayla iki kez koronavirüse yakalandı         
20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz         
19:16
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı         
18:59
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi         
18:53
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar         
17:13
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 20:59:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Güler'den ilk ders gününde öğrencilere incir ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei