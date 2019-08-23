Başkan Güler'den spor kulüplerine ziyaret

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, spor kulüplerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güler, eski Orduspor ruhu ve coşkusunu yeniden ortaya çıkarma çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak Yeni Orduspor Kulübünü ziyaret ederek yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun temennilerinde bulunan Güler, kulüplerin Orduspor ruhu ve coşkusu altında birleşmesini istedi.

Yeni Orduspor camiasından olumlu yanıt alan Güler, Orduspor Kulübü yönetim kuruluna da ziyaret gerçekleştirdi.

Güler, burada yaptığı konuşmada, esas baba ocağı olan Orduspor'u ziyarete geldiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Size çok şey borçluyuz. Güzel çalışmalar yaptınız. Efsane hayata geri dönecek ve başarılarını duyuracak. Herkesin hem hatırını soralım hem de bu noktada neler yapacağımızı konuşalım istedik. Ordu'da tek bir takım olsun ve güçleri birleştirelim. İki yarımdan bir tam olmuyor. Hatta üç yarımdan da bir tam olmuyor. Dolayısıyla burada tam bir takımımız olsun ve hepsi bir yerde toplansın mor beyaz olarak."

"1967 Orduspor olarak toplam gücümüzü bir araya getirelim. Yöneten değil, yönlendiren bir ağabeyiniz olarak Ordu'nun imkanlarını birleştirelim istiyoruz." ifadesini kullanan Güler, eski muhteşem günlere dönmek istediklerine işaret etti.

Ordu'nun akıllı ve ileriyi gören bir şehir olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Ben de bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yardımcı olmayı arzu ediyorum. İnşallah olur, olmadığı takdirde biz yine Orduspor olarak eski günlerimize döneriz. Nasıl daha evvelki gibi başarıdan başarıya koştuysak burada da koşarız. Bizimki sadece bir teklif. Toplanırsa toplanırlar, tek arzumuz budur. Olmadığı takdirde biz Orduspor'umuza sahip çıkar yolumuza devam ederiz. Bizim ana bayrağımız, ana gücümüz, hatta spordaki sancağımız olan mor beyaz takımımızla beraber yürürüz. Aslan düştüğü yerden kalkar. Amacımız burada birleştirici olmak. Birlikten beraberlik doğar."

Güler, Orduspor'un bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan ve ahirete intikal etmiş isimleri de anarak dua etti.

Altınordu Belediyespor'ı da ziyaret eden Güler, burada Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Akyurt ve İsa Hitaloğlu tarafından karşılandı.

Güler, sporda birlik ve beraberlik ruhunun önemine dikkati çekti.

Altınordu Belediyespor yöneticileri de birleşme konusunda olumlu görüş içerisinde bulunduklarını dile getirdi.