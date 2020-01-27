Başkan Güler'den taraftarlara:

Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren iki takım TKİ Tavşanlı Linyitspor ve Kütahyaspor Ada Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kütahya derbisinde gol sesi çıkmazken tribünlerden gelen küfürlü tezahüratlar herkesi üzdü.



Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler sporun güzelliklerini bir kenara bırakarak maç boyunca küfür eden kişilere tepki göstererek, "Özellikle anne ve bacılara edilen küfürler dolayısıyla büyük utanç duydum. Afyon Kanal 3 Televizyonu'nun da maçı canlı olarak aktardığını düşünürsek, tüm bölgeye ve Türkiye'ye rezil olduk" dedi.



Bu tür davranışları sporla özdeşleştirmenin mümkün olmadığını dile getiren Başkan Güler, "Tavşanlı halkı gerek yardımseverliği gerekse manevi olarak duyarlılıklarıyla Türkiye kamuoyunda yer edinmiş bir şehirdir. Buna gölge düşmesine asla müsaade etmemeliyiz. Maalesef haftasonu oynanan ilimizin bir başka kulübü olan Kütahyaspor'u ağırladığımız maçtaki üzücü ve çirkin tezahüratlar Tavşanlı'nın bu duruşuna büyük zarar vermiştir. Bu davranışlar büyük başarılara imza atmış takımımızın aynı zamanda sahada alınteri döken futbolcularımızın mücadelesine de gölge düşürmektedir. Takımımızı da ceza-i yaptırım anlamında sıkıntıya sokmaktadır" diye konuştu.



Özellikle anne ve bacılara yönelik edilen küfürlerden utanç duyduğunu ifade eden Başkan Güler, "Analar bizim analarımız, bacılar bizim bacılarımız. Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını diliyor, küfüre karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz diyorum" ifadelerini kullandı.



"Kadınlarımız da tribünlere gelerek rahat bir şekilde maç izleyebilmeli" diyen Belediye Başkanı Mustafa Güler, "Bundan dolayı küfürlü değil, coşkulu tezahüratlar olmalı. Bu sadece kendi taraftarımız için değil, tüm takımlar için geçerli. Bu konuda hepimiz hassas olmalıyız" dedi.



Başkan Güler, "Yaşadığı sıkıntıyı veya hayatındaki anlamsız boşluğu maça gelerek küfürle gidermeye çalışan Linyitspor taraftarı olamaz. Verdiği cüzi miktar parayla (Ben istediğimi yaparım) diyen Linyitspor taraftarı olamaz. Türkiye'ye malolmuş olan ilçemizi; rakip takım ve kendi takım oyuncularına küfreden, emniyet güçlerine saha içi ve dışı haksız yere karşı duran ve kötü tezahürat yapan insanlara karşı korumak hepimizin görevidir. Haftasonu misafir ettiğimiz Kütahyaspor yöneticilerinden ve Belediye Başkanımızdan bu anlamda ilçem adına özür diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - KÜTAHYA