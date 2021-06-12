Ordu'da iki tarihi caminin restorasyonu tamamlandı - Son Dakika

Ordu'da iki tarihi caminin restorasyonu tamamlandı

Ordu'nun İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde tarihi iki caminin restorasyonu tamamlandı.

Ordu'nun İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde tarihi iki caminin restorasyonu tamamlandı. Çaybaşı ilçesinde 1867 yılında inşa edilen Çayır Cami ile İkizce ilçesinde 1560-1600 yılları arasında tamamen ahşap kullanılarak yapılan tarihi Laleli Cami'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Aslına uygun restore edilen camiler, düzenlenen programların ardından yeniden ibadete açıldı. Açılış programlarına, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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