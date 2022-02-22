Ordu'da koyun yetiştiriciliği geliştiriliyor - Son Dakika

Ordu'da, "Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi" kapsamında dağıtılan 330 Bafra koyununun yetiştiricilerine önemli gelir sağladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, proje çerçevesinde 2019 yılında yetiştiricilere dağıtılan 330 Bafra ırkı koyunların sayısının, yeni doğan kuzularıyla birlikte 1600'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Bafra ırkı koyun yetiştiriciliğinin her geçen gün yaygınlaştığını aktardı.

Güler, Ordu'nun fındık altı arazileri ve yaylalarıyla koyunculuk için uygun özelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, bunu fırsata çevirerek koyunculuğu geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

2019 yılında 15 yetiştiriciye 330 koyun dağıtarak başladıkları Bafra ırkı koyunun sayısının 1000'e yaklaştığını anlatan Güler, "Bu yıl ocak ayından beri toplam 600 kuzumuz doğdu. Yetiştiricilerimiz bir taraftan damızlık fazlası kuzuları satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor, bir taraftan da damızlık sayısını artırarak işletmesini büyütüyor." ifadelerini kullandı.

Hayvancılıkla uğraşan Salih Gül ise koyunculuğu severek yaptığını ve bereketli bir hayvan olduğunu dile getirdi.

Bafra ırkı koyunların, ikiz doğum özelliğinden dolayı çok hızlı çoğaldığına işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Hali hazırda işletmemde 50 damızlık hayvanım var. Kendi işletmemizi büyütmek amacıyla bıraktığımız damızlıklar haricindeki hayvanların satışını yaparak ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bizlere Bafra ırkı damızlık koyun desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."