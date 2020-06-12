Başkan Güler'in projesi sayesinde en büyük kaz çiftliğini kurdu - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Seyit Bilal Özalp, Büyükşehir Belediyesi Mehmet Hilmi Güler'in projesi sayesinde kendi çiftliğini kurdu.



Ünye'nin Denizbükü Mahallesi'nde yaşayan ve yıllardır ticaretle uğraştıktan sonra emekli olan Seyit Bilal Özalp, Mehmet Hilmi Güler'in başlatmış olduğu kaz yetiştiriciliği projesi sayesinde kendi üretimini yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden birisi olan "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" sayesinde 100 kaz ile başladığı çiftliğinde ise şimdilerde yeni üretim tesisi açarak kaz çiftliğini genişletmeyi hedefliyor.



"Başkanımızın verdiği desteği boşa çıkarmamaya çalışıyoruz"



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in projesi sayesinde bu işe yönelerek işini büyütmeyi hedeflediğini söyleyen Seyit Bilal Özalp, "Ben emekli olduğum için dedelerimizden kalan arazilerimiz vardı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kaz yetiştiriciliği projesinin olduğunu söylediler. Bize böyle bir teklif geldiğinde bizlerde ilgilenebileceğimizi söyledik. Tabi hiç bilmediğimiz bir konu olduğu için işin içine girmeye başlayınca bu projeden zevk almaya başladık. Bize Sayın Mehmet Hilmi Güler başkanımız yüzer adet kaz hibe etti. Bu 100 kazı biz ilk senede biz aldığımız yavrularla beraber 800 adete çıkardık. Tabi çiftliğimizde damızlık olanları ayırdık ve satılacak olanları satıyoruz. Yeni sezonda bu üretimi daha çok geliştirmeyi düşünüyoruz. Zaten Mehmet Hilmi Güler başkanımızın da niyeti bu yöndeydi. Çünkü başkanımız Ordu'yu Türkiye'nin kaz başkenti yapma gibi bir düşüncesi vardı. O bize destek verdi ve bizlerde başkanımızın vermiş olduğu desteği boşa çıkarmamaya çalışıyoruz" dedi.



"Üretim tesisimizi genişleteceğiz"



Kaz yetiştiriciliği sayesinde yeni yavrularla beraber üretim tesisini genişleteceğini ifade eden Özalp, "Şimdi kaz, tavuk gibi bir hayvan değil. Kazın belli bir mevsimlerde yumurtlamaya başlar ve şu an yumurtlama zamanı bitti. Fakat kazlarda kendi aralarında cinslere ayrılıyor. 40 ile 60 arasında bir yumurta alabiliyoruz. Tabi sezon bittiği için gelecek sezona kadar yumurtlama şansı yok. Normal yetişkin bir kaza kapalı alan olarak en az 1 metrekare alan lazım. Yani bin tane damızlık kaz yaparsanız bin metrekare bir kapalı alanınız olacak. Haliyle biz şimdi 100 tane almıştık. O 100 tane kazımız bizim başka bir çiftliğimizde damızlık olarak duruyor. Bunlarda bu seneki yavrularımız. Bizde bu seneki yavrulardan kendimize 300 tane damızlık ayırdık. Toplamda 400 tane damızlığımız olacak. Daha sonra 400 metrekare kapalı bir alanı da kullanacağız. Ama seneye bu arttığı zaman bizde bina olarak genişleyeceğiz" diye konuştu.



"Odalar olarak başkanımızın projelerini destekliyoruz"



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in projelerinin üretime dayalı projelerini desteklediklerini söyleyen Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ise, "Ben Seyit kardeşimiz bu meşakkatli işi yaptığı için kendisini tebrik ediyorum. Seyit kardeşimiz bu işe talip olduğunda biz de şaşırdık. Tabii, bir kaz yılda yaklaşık 60-70 yumurta yaptığı için Seyit kardeşim burada ürettiği kaz çiftliğiyle bu başarısını yakaladığını söyleyebilirim. Belediye Başkanımızın teşvikleriyle herkes tüketim ekonomisine değil üretim ekonomisine yönlendirebilirsek önder çiftçilerimizle beraber ülkemizi yeniden kalkındırabiliriz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler bu projeyle tarım daire başkanlığı kuracağını söylerken kendisiyle Ünye'ye geldiğinde görüşmüştük. Biz odalar olarak başkanımızı tebrik ettiğimizi söylemek isteriz" şeklinde konuştu. - ORDU