Ordu'da tarım alanındaki çalışmalar 72 milyon lira kazandırdı - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in tarım alanındaki gelir projeleriyle kent ekonomisine 72 milyon lira katkı sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ulaşım, altyapı ve üst yapı, turizm, spor, sosyal projeler ve sağlık alanında birçok yatırımın hayata geçirildiği belirtildi.

Uygulamaya konulan tarım projeleriyle de vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, dünyada ve Türkiye'de tarımda makineleşmenin artması ve süregelen kentleşme sürecinin kırsal kesimdeki nüfus kaybını hızlandırması sonrası atıl duruma düşen toprakların, Başkan Güler'in projeleriyle yeniden hayat bulduğu aktarıldı.

Açıklamada, kent genelinde başlatılan tarım ve hayvancılık projeleriyle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların gelirleri artırılırken, insan emeğinin üreten bir güce dönüştüğüne işaret edildi.

Büyükşehir Belediyesinin projelerinden yararlanan onlarca çiftçiyle il genelinde topyekun bir kalkınma hamlesi başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "İlçelerde seracılık, sütçülük, fidancılık, tavukçuluk gibi tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kazandı. Üreticilerin fındığa ek gelir kaynağı oluşturmak için yöneldiği projeler kısa zamanda ana gelir kaynağı haline dönüştü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Güler, Ordu'da başlattıkları topyekun kalkınma hamlesiyle 2,5 yılda 72 milyon lira katma değer sağladıklarını belirtti.

Stratejik bir sektör olan tarımda etkili bir şekilde yer almak amacıyla yeni ürünler ve yenilikçi yöntemlerle Ordu tarımını geliştirdiklerini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"İstihdama ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız 12 milyon liralık yatırımlar sayesinde 15 bin üreticiye ulaştık ve il ekonomisine yaklaşık 72 milyon lira katkı sağladık. Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırıyoruz. Siyez buğdayı, patates, nohut, yeşil mercimek, mısır, soya ve diğer sebzelerle 14 bin dekar atıl tarım arazisini tekrar üretime kattık."

Güler, Ordu'nun tarım arazileri bakımından zengin bir il olduğuna dikkat çekerek, birim alandan daha fazla gelir getirecek ürünleri yaygınlaştırdıklarını ifade etti.

Salep, maviyemiş, aronya, tıbbı ve aromatik bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Güler, "Modern tarımın gereklerinden olan örtü altı yetiştiriciliğini teşvik ediyoruz. Çocuklara ve öğrencilere tarımı sevdiriyoruz, toprakla buluşturuyoruz. Sera yapımları ve örtü altı yetiştiriciliği fide desteklerimiz ise sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.