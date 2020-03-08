Başkan Güler, kadın personelleri unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Başkan Güler, kadın personelleri unutmadı - Son Dakika

Başkan Güler, kadın personelleri unutmadı

6 saat önce

Başkan Güler, kadın personelleri unutmadı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediye bünyesinde çalışan kadın personellerini unutmayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Başkan Güler, kadın personelleri unutmadı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediye bünyesinde çalışan kadın personellerini unutmayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Tüm dünyada 8 Mart tarihinde kutlanan kadınlar günü vesilesiyle tüm birimleri tek tek gezerek çalışan kadın personellere kırmızı karanfil dağıtıp, çikolata ikramında bulanan Başkan Güler, tüm kadınların nice 8 martlara ulaşmalarını temenni etti.

Yaşamın her alanında olan kadınları sadece bir gün değil her gün el üstünde tutulması gerektiğini dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Belediyemizin en dinamik en çalışkan pırlantalarına çiçekler dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık. Onlar bizim en değerli varlıklarımız. Yaşamımızın her alanında olan kadınlarımızı sadece bir gün değil her gün el üstünde tutmalıyız. Tüm kadınların daha nice Kadınlar Günü'ne ulaşmalarını temenni ediyor; huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir hayat diliyorum" şeklinde konuştu.

Kadın personeller Başkan Güler'in jesti karşısında mutlu olurken, hepsi ayrı ayrı teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Güler, kadın personelleri unutmadı

Dünya Kadınlar Günü, Mehmet Hilmi, Ordu, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:15 Kaynak: İHA
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