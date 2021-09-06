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Başkan Güler: "Köşk için 6 Eylül gurur günüdür" - Son Dakika

Başkan Güler: "Köşk için 6 Eylül gurur günüdür"

06.09.2021 09:58
Başkan Güler:

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

6 Eylül'ün Köşk'ün gurur günü olduğunu ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler mesajında; "Bugün, şanlı tarihimizde nice zaferler kazanmış olan ecdadımızın, bağımsızlık tutkusuyla kanıyla canıyla koruduğu ve sahip olduğu bu toprakların düşman işgalinden kurtuluşunun, 99. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Milli Mücadele Dönemi, aziz Milletimizin hiç bir tehdide boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlandığı, İstiklal mücadelemizin en önemli safhalarından biridir.Tüm Anadolu'da olduğu gibi Köşk'ümüzde de halkımız yaşlı, kadın, çocuk demeden istikbalimiz için direnmiş, vatanını, namusunu, bayrağını korumak için mücadele etmiş ve muvaffak olmuştur. Bu süreçte ne yazık ki İlçemiz işgal güçleri tarafından benzeri görülmemiş ve hafızalardan asla silinmeyecek bir vahşete tanıklık etmiş, bu mezalimde 200'ün üzerinde insanımız şehit edilmiştir. Tüm bu yaşananlar daha dün gibi hala yüreğimizi dağlamaktadır. Köşk için 6 Eylül gurur günüdür. Bundan Tam 99 yıl önce milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu, yurdun dört bir yanında olduğu gibi Köşk'ümüzde de tezahür etmiş ve aziz milletimiz bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlayarak büyük bir destan yazmıştır. Bugün millet olarak birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, "Önce Vatan" demenin zafere dönüştüğü mukaddes bir günü yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve istiklal mücadelemizin isimsiz tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, onların aziz hatıralarının gençlerimize her zaman emsal olmasını temenni ediyorum. Milli dayanışma ve bütünleşmeyi en güzel şekilde ortaya koyduğumuz, Köşk'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, tüm hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Güler: Köşk için 6 Eylül gurur günüdür

Nuri Güler, Milli, Eylül, Köşk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Güler: 'Köşk için 6 Eylül gurur günüdür' - Son Dakika


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