Başkan Güler, Kovid-19 şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kovid-19 şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Başkan Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Geçirmiş olduğum soğuk algınlığı sebebiyle Kovid-19 şüphesi gözetildiği için kontrol amaçlı olarak hastanede gözlem altındayım. Şu anda sağlık durumum iyi. Telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden 'geçmiş olsun' dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum."