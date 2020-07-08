Başkan Güler: "Küpkaya Kanyonu tabiat harikası" - ORDU - Son Dakika

Başkan Güler: "Küpkaya Kanyonu tabiat harikası" - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu'na ilişkin, "Burası gerçekten bir tabiat harikası. Bu güzellikler sadece bize kalmamalı, gezip görecek kişiler de buradan yararlanmalı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu'na ilişkin, "Burası gerçekten bir tabiat harikası. Bu güzellikler sadece bize kalmamalı, gezip görecek kişiler de buradan yararlanmalı. O nedenle burayı vatandaşlarımızın ve turizmin hizmetine sunmak için çalışıyoruz." dedi.

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Güler, Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve ziyaretçilerini cezbeden Küpkaya Kanyonu'nda incelemelerde bulundu.

Kanyon hakkında Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ve yöre halkından bilgi alan Güler, kanyon çevresinde bir sürede yürüyüş yaptı.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küpkaya Kanyonu'nun Ordu'da gezilip görülmesi gereken yerlerin başında geldiğini söyledi.

Kanyonun doğal güzelliği ve soğuk suyunun yanı sıra farklı özellikleriyle de dikkat çektiğini ifade eden Güler, kanyonun önceki yıllarda bir gazete tarafından Türkiye'nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterildiğini anımsattı.

Güler, kanyonun doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalıklarıyla dikkat çektiğini de belirterek, kanyonun balık tutmak, kano sporu yapmak ve yüzmek için gelen ziyaretçilerine ayrıca olanak sağladığını vurguladı.

Kanyona çevresine bir süre yaptıkları yürüyüş yolunun buranın cazibesini daha da arttırdığına dikkati çeken Güler, ilk kez yürüyüş yolu kazandırılan kanyonda yapılan çalışmaların gayet güzel olduğunu aktardı.

Kanyonun etkileyici bir güzelliğinin olduğunu söyleyen Güler, "Burası gerçekten bir tabiat harikası. Bu güzellikler sadece bize kalmamalı, gezip görecek kişiler de buradan yararlanmalı. O nedenle burayı vatandaşlarımızın ve turizmin hizmetine sunmak için çalışıyoruz." dedi.

Güler, kanyonda korkuluk ve köprü de yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Mehmet Hilmi Güler, Ulubey, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:06 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Güler: 'Küpkaya Kanyonu tabiat harikası' - ORDU - Son Dakika
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