Başkan Güler Millet Bahçesi için Ankara'da - Son Dakika

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tamamlanan Millet Bahçesi projesini bakanlığa sunmak ve Köşk ilçesi ile ilgili projeleri ve yatırımları takip etmek için Ankara'ya gitti.

Köşk ile ilgili yatırımların takibi ve tamamlanan Millet Bahçesi projesini bakanlığa sunmak için Ankara'ya çıkarma yapan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti Aydın Milletvekilleri ile birlikte TBMM'de bir dizi ziyarette bulundu. Aydın heyetiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ve İlBank Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü ziyaret eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "İlçemiz için planladığımız yatırımları görüşmek için bugün Ankara'da bakanlıklarımızı ziyaret ettik. Soğukkuyu Mahallemizde ilçemize yeni ve modern bir çehre kazandıracak, 100 dönüm üzerine projelendirdiğimiz ve hazırlıklarını tamamladığımız Millet Bahçesi projemizi bakanlığımıza sunduk. İnşallah en kısa zamanda yapımına başlamayı hedefliyoruz. Çarşı mahallemizde ihale süreci tamamlanarak inşasına başlanacak olan 8 dönüm alan üzerine kurulacak Köşk Belediyesi Sosyal Tesis ve Park projesinde gelinen son durum ve hayata geçirmek istediğimiz diğer projelerimiz ile ilgili bilgiler aktararak, istişarelerde bulunduk. Görüşmelerimiz olumlu bir havada geçti. Güzel ilçemizi ileriye taşıma yolunda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Milletvekillerimiz olmak üzere ve ziyaret ettiğimiz değerli bakanlarımız ile müdürlerimize ilgi ve alakalarından dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN