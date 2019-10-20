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Başkan Güler: "Ortak paydamız Ordu"

34 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gurbette yaşayan vatandaşların sıla özlemini gidermesini için geleneksel hale getirilen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri'ni değerlendirdi.

Başkan Güler:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gurbette yaşayan vatandaşların sıla özlemini gidermesini için geleneksel hale getirilen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri'ni değerlendirdi. İstanbul Yenikapı Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen program kapsamında bir yandan Ordu'yu iyi bir şekilde tanıtırken bir yandan da gurbette yaşayan Ordulularla sevgi ile hasret giderdiklerini söyleyen Başkan Güler, ortak paydanın Ordu sevgisi ve üst kimliği olduğunu belirtti.


Ordu Tanıtım Günleri'nin kültür, sanat, ticaret ve yatırım açısından önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Etkinlik kapsamında Ordu'yu hem çok iyi tanıtıyoruz hem de bize müthiş bir sevgi seli gösteren hemşehrilerimizle hasret gideriyoruz. Bu bizim için harikulade bir durum. İstanbul'da ikinci bir Ordu var. Dolayısıyla burada ortak çalışmalar, ortak yatırım konularında görüşmeler de yapabilme imkanı elde ediyoruz. Kültür, sanat, ticaret, yatırım konularında önemli fırsat yakalamış oluyoruz. Siyasi partilerin temsilcileriyle de partiler üstü görüşmelerimiz oldu. Bir dostluk ve kardeşlik içerisinde Ordu sevgisi ve üst kimliği altında toplandık. İstanbul'da bir yerden bir yere 1 saat 15 dk'da gidilemezken havayolu ile Ordu'ya gelinebiliyor. Onun için hep şunu vurgulamak istedim. Ordu artık 3 ay değil 12 ay gelinip yaşanabilecek bir il. Bunun için önemli yatırımlar yapıyoruz" diye konuştu.


Vatandaşların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Güler, "Vatandaşların ilgisi beni çok mutlu etti. Herkes fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek istedi. Biz de bu sevgiye layık olmak için çalışıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu zamana kadar yaptığım görevler içerisinde benim için en şerefli ve mutluluk verici olanı. Bu sayede vatandaşlarımızla birebir temas kurma imkanı elde etmiş oluyoruz" dedi. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, İstanbul, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
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