Son Dakika Haberleri: Başkan Güler, Polis Noktalarını Ziyaret Etti

Başkan Güler, Polis Noktalarını Ziyaret Etti

1 saat önce

- Başkan Güler, polis noktalarını ziyaret etti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle polis noktalarına ziyaret gerçekleştirdiORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

- Başkan Güler, polis noktalarını ziyaret etti
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle polis noktalarına ziyaret gerçekleştirdi

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Altınordu ilçesindeki polis noktalarına ziyarette bulundu.
Başkan Güler, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, yüzyıllar boyunca bu topraklar üzerinde barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşayan, vatandaşların güvenliğinin sağlanmasında görevini layıkıyla yerine getiren polislerin, bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de görevlerini başarıyla sürdüreceklerine inandıklarını söyledi. Tüm emniyet teşkilatının haftasını kutlayan Başkan Hilmi Güler, "Huzurlu toplum imajının oluşturulmasındaki tüm gayretleri ile ulusal ve uluslararası alanda da adından söz ettirerek büyük itibar kazanan Türk Polis Teşkilatımız hepimizin gurur kaynağı olmuştur. Bizler de Türk Polis Teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası münasebetiyle Altınordu ilçemizde bulunan polis noktalarını ziyaret ettik ve polis arkadaşlarımızla bir araya gelerek onlarla gönül birlikteliği yaptık. Bu vesileyle ahirete intikal eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi de saygıyla anıyorum" diyerek, teşkilatın kuruluş yıldönümünü ve polis haftasını tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:11 Kaynak: İHA
Ordu, Mehmet Hilmi Güler, Polis, Yerel
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