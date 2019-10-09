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Son Dakika Güncel Başkan Güler, şehidin babasının isteğini yerine getirdi

Başkan Güler, şehidin babasının isteğini yerine getirdi

1 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mahalle yolunun iyileştirilmesini talep eden şehit babasının isteğini yerine getirdi.

Başkan Güler, şehidin babasının isteğini yerine getirdi, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mahalle yolunun iyileştirilmesini talep eden şehit babasının isteğini yerine getirdi.


Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırına yakın bir bölgede 9 Temmuz tarihinde teröristler tarafından uzak mesafeden açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın babası Kenan Altuntaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i arayarak mahalle yolunun iyileştirilmesini istedi.


Başkan Güler'in derhal talimat vermesiyle Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Aybastı Kabataş Bölge Şefliği ekipleri ve Aybastı Belediyesi ekiplerinin yaptığı hummalı çalışma sonrası Uzundere-Zaferimilli mahalle yolunun 6,5 km'si 1 kat emisyon asfalt, Güllük mevkisinin ise 1 km'lik bölümü beton yol yapıldı. Çalışmalar bir hafta içinde tamamlandı. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Hakkari, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
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