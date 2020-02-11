Başkan Güler: "Yanlış başlayan iş doğru bitmiştir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Güler: 'Yanlış başlayan iş doğru bitmiştir' - Son Dakika

Başkan Güler: "Yanlış başlayan iş doğru bitmiştir"

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında sorduğu kumsal üzerine inşa edilen 3 bloklu gökdelen için başlatılan yıkım kararını değerlendirdi.

Başkan Güler:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında sorduğu kumsal üzerine inşa edilen 3 bloklu gökdelen için başlatılan yıkım kararını değerlendirdi. Başkan Güler, "Yanlış başlayan iş doğru bitmiştir" dedi.


Ordu Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Güzel bir Ordu oluşturmak için toplumda rahatsızlığa sebep olan, kanuna aykırı, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uymayan, hesaplama plan tekniğine ve kamu yararına olmayan, görüntü kirliliğine sebep olan ve güzel Ordumuza yakışmayan belde evlerin yıkımına başladık. Hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.


Başkan Güler, şunları söyledi:


"Karar 10 Şubat'ta belediyemize tebliğ edilmiştir. Bugün 11 Şubat'ta da gereğini yerine getiriyoruz. Bu hukuksuz ve usulsüz durumu belediyemize ve halkımıza mal etmeyeceğiz. Göreve geldiğim günden bu yana her istemi erdem ve devlet terbiyesini ön plana çıkararak yürüttüm. Daha önce yerel ve ulusal basında da bu konuya iliştin haberler çıktı. Devlet terbiyesi sebebiyle bir açıklama yapmaktan kaçındım. Yanlış başlayan bir iş doğru bitmiştir. Ordu halkının anayasal hakları, hak ve hukukunun üstünlüğü temel ilkemizdir. Daha öncede belirttiğim gibi biz de yanlışa yer yoktur. İnşallah Ordumuz için güzel bir başlangıç olur. Ordu'ya geleceğe dönük ve daha yaşanılabilir bir şehir için elimizden geleni yapıyoruz." - ORDU

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
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