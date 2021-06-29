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Başkan Güler yeni spor tesisleri için protokol imzaladı - Son Dakika

Başkan Güler yeni spor tesisleri için protokol imzaladı

29.06.2021 16:25
Başkan Güler yeni spor tesisleri için protokol imzaladı, System.String[]

Bir dizi ziyaret için Ankara'ya giden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçe merkezinde ve mahallelerde yapılacak olan yeni spor tesisleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imzaladı.

Bir dizi ziyaret için Ankara'ya giden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçe merkezinde ve mahallelerde yapılacak olan yeni spor tesisleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleştirilen imza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, "Güzide ilçemize hizmet yolunda elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile önceki görüşmemizde ilçemize kazandırmak istediğimiz yeni spor tesisleriyle ilgili bilgileri aktarmış ve destek sözümüzü almıştık. Bugün de Bakanlığımızda Köşk, merkez ve mahallelerimizde yapılacak olan yeni spor tesisleri için protokolümüzü imzaladık. İnşallah en kısa zamanda yapımına başlanacak olan yeni ve modern tesislerimiz; Köşk'ümüze ve kıymetli hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun. Bizim hizmet anlayışımızda ilçemiz için üretmek var. Köşk Belediyesi olarak hedefimiz benzer yatırımlarla güzel ilçemizin sosyal, kültürel ve gençlik altyapısını daha da yukarılara taşımak. Köşk için çıktığımız bu yolda bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Aydın Milletvekillerimiz Mustafa Savaş'a, Metin Yavuz'a, Rıza Posacı'ya ve Bekir Kuvvet Erim'e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Her şey Köşkümüz için" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Güler yeni spor tesisleri için protokol imzaladı

Nuri Güler, Ankara, Aydın, Köşk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Güler yeni spor tesisleri için protokol imzaladı - Son Dakika Spor


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