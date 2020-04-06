Başkan Gülsoy, 3 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Gülsoy, 3 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

Başkan Gülsoy, 3 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi

6 saat önce

Mart ayında ihracat, Covid-19 salgınının etkisiyle ülke genelinde yüzde 4,1 küçüldü.

Başkan Gülsoy, 3 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi, System.String[]

Mart ayında ihracat, Covid-19 salgınının etkisiyle ülke genelinde yüzde 4,1 küçüldü. Kayseri ise 3 aylık ihracat rakamlarına göre yüzde 1,3 büyüdü. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, açıklanan ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.


KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, açıklanan ihracat rakamlarına göre "Kayseri 2020 yılı dönemi ( 3 aylık ) ihracat rakamlarında %1,3 büyümüştür. 2020 yılı Kayseri Ocak- Mart dönemi 3 aylık toplam ihracat 498.748,16 Dolar'dır. 2019 yılı aynı döneminde ise toplam ihracatımız 492.274,31 Dolar olarak gerçekleşmişti. Ülkemizde ise 2020 yılı dönemi toplam ihracat 39.310.920 Dolar'dır. 2019 yılı Mart dönemi toplam ihracat ise 40.999.251 Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu duruma göre ise ülke genelinde %4,1 küçülme gözlenmiştir." İfadelerini kullandı.


Mart 2020 ihracat verilerini değerlendiren Başkan Gülsoy, "Kayseri Dış Ticaretine göre ise 2020 yılı Mart döneminde 2019 yılı Mart ayında da olduğu gibi 1. ihracat pazarımız Irak'tır. Almanya, İsrail, ABD, Fas, Gürcistan, Bulgaristan ve Cezayir gibi ülkelerde İhracat miktarları artmıştır. " diye konuştu.


Sektörler Bazında Kayseri İhracat Oranlarını da değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "2019-2020 dönemi kıyaslandığında Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Savunma ve Havacılık Sanayii, Yaş Meyve ve Sebze, Elektrik Elektronik ve Demir ve Demir Dışı Metaller, Otomotiv Endüstrisi ve Halı ihracatında artış gözlenirken; Madencilik Ürünleri, Çelik, Deri ve Deri Mamulleri, Makine ve Aksamları ve Hububat, Bakliyat, Madencilik Ürünleri ihracatı ise azalmıştır. " dedi.


Başkan Gülsoy rakamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, " Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgınına karşı ülkemiz iyi bir sınavdan geçmiş ve geçmeye de devam ediyor. Dünya ekonomisine durma noktasına getiren salgında birçok ihracatçı ülkenin aksine bizim ihracatçı sayımız artarken, pazarlarımız da genişlemiştir. Bu denli zor bir tablo karşısında Türk Ekonomisinin ne kadar dayanıklı ve güçlü olduğunu, ihracat yapan firmalarımızın da bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağına inanıyorum. Bizler iş dünyası olarak her ne sorun olursa olsun hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, yılmadan, memleketimiz için ülkemiz için çalışmalıyız dedik ve öyle de yaptık. Aynı şekilde hatta daha fazla azim ve gayretle çalışmaya ve yolumuza devam edeceğiz. Bu salgının bitmesiyle yaşanan bu kayıplar ciddi manada tekrar telafi edilecektir. " dedi. - KAYSERİ

Koronavirüs, Kayseri, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:33 Kaynak: İHA

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