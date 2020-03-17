Başkan Gülsoy: "Çanakkale Zaferi unutulmayacak bir destandır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gülsoy: 'Çanakkale Zaferi unutulmayacak bir destandır' - Son Dakika

Başkan Gülsoy: "Çanakkale Zaferi unutulmayacak bir destandır"

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Çanakkale zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır" dedi.

Başkan Gülsoy:

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Çanakkale zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır" dedi.


KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Türk milletinin bağımsızlığı için büyük fedakarlıklarla sayısız zaferler kazandığını belirten Başkan Gülsoy mesajında şunları kaydetti;


"Tarihi şan ve şerefle dolu kahraman Türk ordusunun ve yüce Türk Milleti'nin 'Çanakkale Geçilmez' nidasıyla kazandığı Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutlamanın gurunu yaşıyoruz. Bu büyük zafer, yüzyıllarca Türk ve dünya tarihinde unutulmayacak ve gelecek her nesile örnek olacaktır. Dünyaya karşı nasıl bir millet olduğunu kazandığı zaferlere gösteren Türk Milleti, adını tarihe yazdırmayı başarmıştır. Çanakkale'de destanlaşan bağımsızlık, beraberlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyen Türk Milleti geçmişte olduğu gibi bugün de karakterinde olan bağımsızlık duygusu ile mücadele etmekte, içte ve dışta yer alan mihraklara fırsat vermemektedir. Bunun en somut örneğini 2016 yılında yaşayan milletimiz, hain darbe girişimi ile karşılamış ve çocuğuyla kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, meydanlara çıkarak kimseye boyun eğmeyeceğini güçlü sesle haykırmıştır. Şanlı geçmişimizden kuvvet alan bizler, bize emanet edilen vatanımızı canımız pahasına koruyarak gelecek nesillere bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar Türk Milletini minnet ve saygıyla anıyorum." - KAYSERİ

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp         
14:42
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı         
14:42
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı         
14:28
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı         
14:06
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir         
23:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 19:00:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gülsoy: "Çanakkale Zaferi unutulmayacak bir destandır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]