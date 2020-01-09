Başkan Gülsoy'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 1961 yılında Basın Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte ilan edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gazeteciliğin toplum üzerindeki önemine değinen Başkan Gülsoy, bir ülkede demokrasinin gelişmesinde basının önemli rol oynadığını belirterek, gazetecilik mesleğinin ifa edilirken etik kuralların ihmal edilmemesi, objektif ve tarafsızlıktan ödün verilmemesi gerektiğini söyledi.



Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Günümüzde taşıdığı değeri gittikçe artan iletişimin en etkili kanallarından olan basın, yıllar boyunca halkın haber alma, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün güvencesi olmuştur. Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran; sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızdır. Toplumun gelişimi ve kalkınma süreci, basın çalışanlarının desteği ile daha hızlı olmaktadır. Çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin inşasında basın kuruluşları etkin ve işlevsel bir rol oynamaktadır. Öyle ki güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlamaktadır. Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmakta, kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir. Mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile çalışan basın mensupları, bu kutsal görevi yerine getirirken doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri kendine yol gösterici olarak benimsemiştir. Türk basınının bugün olduğu gibi gelecekte de çalışmalarını, bu değerlere bağlılıkla devam ettireceğine inanıyor, basın ahlakı kuralları doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek, bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren başta ilimiz basını olmak üzere, tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak sağlık ve başarılar diliyorum " - KAYSERİ