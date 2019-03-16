Son Dakika Haberleri: Başkan Gülsoy'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Mesajı

Başkan Gülsoy'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Mesajı

25 dakika önce

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Mesajı, System.String[]
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türk milletinin bağımsızlığı için büyük fedakarlıklarla sayısız zaferler kazandığını belirten Başkan Gülsoy mesajında şunları kaydetti:

"Tarihi şan ve şerefle dolu kahraman Türk ordusunun ve yüce Türk Milleti'nin 'Çanakkale Geçilmez' nidasıyla kazandığı Çanakkale Zaferi'nin 104. yılını kutlamanın gurunu yaşıyoruz. Bu büyük zafer, yüzyıllarca Türk ve dünya tarihinde unutulmayacak ve gelecek her nesile örnek olacaktır. Dünyaya karşı nasıl bir millet olduğunu kazandığı zaferlere gösteren Türk Milleti, adını tarihe yazdırmayı başarmıştır. Çanakkale'de destanlaşan bağımsızlık, beraberlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyen Türk Milleti geçmişte olduğu gibi bugün de karakterinde olan bağımsızlık duygusu ile mücadele etmekte, içte ve dışta yer alan mihraklara fırsat vermemektedir. Bunun en somut örneğini 2016 yılında yaşayan milletimiz, hain darbe girişimi ile karşılamış ve çocuğuyla kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, meydanlara çıkarak kimseye boyun eğmeyeceğini güçlü sesle haykırmıştır. Şanlı geçmişimizden kuvvet alan bizler, bize emanet edilen vatanımızı canımız pahasına koruyarak gelecek nesillere bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar Türk Milletini minnet ve saygıyla anıyorum." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

Kayseri, Çanakkale Zaferi, Güncel
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