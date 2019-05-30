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Başkan Gülsoy'dan Kadir Gecesi Mesajı

10 dakika önce

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy'dan Kadir Gecesi Mesajı, System.String[]
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise azaptan kurtuluş olarak bilinen On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna yaklaşıldığını belirten Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olan, pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, ilahi af ve mağfiret niyazlarını zirveye taşıyan, rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayının sonuna yaklaşırken;bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gece olan Kadir Gecesi; kalplerimizin, duygu ve davranışlarımızın her türlü kötülükten arınması, iyi ve güzel davranışlarımızın çoğalıp, kötü davranışlarımızın azalması, aramızdaki sevgi ve bağışlamanın hepimizi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanı olarak değerlendirilmelidir. Rabbim,rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği bu geceyi en iyi şekilde değerlendirenlerden eylesin, her ayı Ramazan ayı, her günü Kadir gecesi gibi yaşamayı nasip etsin. Bu vesile ile üyelerimizin, hemşerilerimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyor, hayırlar getirmesini diliyorum" - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:54 Kaynak: İHA
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