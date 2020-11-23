Başkan Gülsoy'dan öğretmenler günü mesajı - Son Dakika

Başkan Gülsoy'dan öğretmenler günü mesajı

23.11.2020 15:56
Başkan Gülsoy'dan öğretmenler günü mesajı, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yetiştirdiği öğrenciler ile ülke geleceğinde iz bırakan isimsiz kahramanlar olan öğretmenlerimiz, insanlık tarihinin en anlamlı mesleklerinden birini icra etmektedir. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı yetiştirmek için özveri ve sevgiyle görev yapan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerinizden uzak ve buruk bir şekilde kutluyorsunuz. Covid-19 pandemisi ne yazık ki ülkemizde pek çok alanda olduğu gibi eğitimi de olumsuz etkiledi. Ancak bu zorlu süreçte dahi gerek uzaktan, gerekse yüz yüze eğitim vererek özveriyle çalıştınız. Eğitim, yalnızca belirli bir alanda değil, toplumumuzun, sosyo-ekonomik yaşantımızın her alanında ciddi bir öneme sahiptir. Eğitim alanına yapılacak her türlü katkı, ülkemizin geleceği adına yapılan en büyük yatırımdır. Çünkü eğitim ve öğretime gerekli önemi vermeyen toplumlar, hiç bir kazanımlarını ellerinde tutamazlar. Dolaysıyla daha güzel yarınlar için her bakımdan güçlü yeni nesillere ihtiyacımız var. Bu kapsamda fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesinde emeklerini esirgemeyen kıymetli öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır' sözüyle de ifade ettiği gibi yeni nesiller sizlerin ellerinde şekillenecek. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, beni yetiştiren ve bugünlere gelmeme vesile olan öğretmenlerim başta olmak üzere sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum." - KAYSERİ

Başkan Gülsoy'dan öğretmenler günü mesajı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gülsoy'dan öğretmenler günü mesajı - Son Dakika


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