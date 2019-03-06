Son Dakika Haberleri: Başkan Gülsoy'dan Regaip Kandili Mesajı

Başkan Gülsoy'dan Regaip Kandili Mesajı

1 saat önce

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Regaip Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy'dan Regaip Kandili Mesajı, System.String[]
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Regaip Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Gülsoy, "Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandiline bir kez daha ulaşmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Üç ayların manevi hayatımızda önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Başkan Gülsoy; "Yüce Allah'ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği bu dönemi iyi değerlendirmeliyiz. Bu mübarek günlerde birlik ve beraberliğimizin daha da kuvvetlenmesi için elimizi, gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese, akraba ve dostlarımıza açmalı, sevgi ve kardeşlik ortamına vesile olmalıyız" diye konuştu.

Başkan Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü:

"Mübarek üç aylardan ilki olan Recep ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile taçlanan mukaddes günlerin başlangıcı olan Regaip Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaip Kandilinin ülkemize, milletimize, Kayserimize ve Türk-İslam alemine bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:52 Kaynak: İHA

Kayseri, Regaib Kandili, Güncel
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