Başkan Gülsoy: "Destekler; hem esnafa hem de çarşıya, pazara hareketlilik kazandıracak" - Son Dakika

Başkan Gülsoy: "Destekler; hem esnafa hem de çarşıya, pazara hareketlilik kazandıracak"

19.05.2021 09:57
Başkan Gülsoy:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı destekleri değerlendirerek; "Destek ve teşvike özellikle esnafımıza verilecek hibenin de esnafımıza bir nefes olacağını düşünüyoruz" dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı destekleri değerlendirerek; "Destek ve teşvike özellikle esnafımıza verilecek hibenin de esnafımıza bir nefes olacağını düşünüyoruz" dedi.

Verilecek desteklerin hem piyasaya, hem esnafa hem de çarşıya, pazara hareketlilik kazandıracağını aktaran Başkan Gülsoy açıklamasında; "Bütün sıkıntılarımızda devletimizi yanımızda hissetmemiz, iş dünyasında şu anda çıkan bu destek ve teşvike özellikle esnafımıza verilecek hibenin de esnafımıza bir nefes olacağını düşünüyoruz. Tabi devlet gücü nispeti içerisinde aşağı yukarı bin 150 kafe, restoran işletmelere 3'er bin TL hibe desteği verilecek. 235 bin esnafımıza da 5'er bin TL geri ödeme olmayacak şekilde hibe desteği verilecek. Bu esnafımıza kapalı olduğu süreç içerisinde çarklarını döndürebilmek için bir nefes moral olarak görüyoruz. Buda bizim taleplerimiz içerisindeydi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı tüm odalar olarak özelliklede Kayseri Ticaret Odası olarak da biz insanlarımıza bir nefes verilmesini arzu ediyorduk. Cumhurbaşkanımız da sağ olsun bu desteği esnafımıza verdi. Bu hem piyasaya hem esnafa hem de çarşıya, pazara nihayetinde hareketlilik kazandıracak diye görüyoruz. Tabi ki bu teşvik ve desteklerin devamının gelmesini istiyoruz. Görüyorsunuz ki biz bu pandemi içerisinde her daim esnafımızın, insanımızın yanında olduk. Onların sıkıntılarını birebir dile getirmeye çalıştık. En önemlisi bizim dile getirdiklerimizin de cevap bulmuş olması oldu. TOBB başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bize kulak vererek, sahada ki yansımaları, sıkıntıları anında birebir bize ulaştığında bizde başkanımıza ulaştırıyoruz ve birinci ağızdan en yetkilimiz olan cumhurbaşkanımıza ileterek, bunlara çözüm aşamasında bir başarı sağladık. Allah devlete zeval vermesin. Bu belki çok büyük bir para değil ama bu da esnafımıza nihayetinde bir nefes olarak. İnşallah önümüzde ki günler içerisinde bizde TOBB'ne bağlı tüm odalar olarak da daha önce 2020'de çıkardığımız nefes kredisi içinde çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günler içerisinde de bizde nefesimizin yettiği kadar yine üyelerimize nefes olamaya çalışacağız. Önümüzde ki günlerde yine 100 bin TL civarında bir nefes kredisi vereceğiz. Bunun üzerinde görüşmeler devam ediyor. Biz biraz daha uzun vadede olmasını istiyoruz. Yani 6 ay değil de 1 sene kadar ödemesiz ondan sonra geçen dönemde çıkardığımız gibi 1 sene eşit taksitlere dönülsün diyoruz. Bunun içinde görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de inşallah bu da çıkacak. Çıktığı zaman da biz üyelerimiz her daim yanındayız ve elimizdeki bütün imkanlarımızda bizim varlık sebebimiz olan üyelerimize sunmak zorundayız. Onun içinde çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tarım OSB kurulacak

Kayseri'de tarıma da büyük bir desteğin olduğunu aktaran Başkan Gülsoy; "Tarıma da çok büyük bir destek var. Piyasa şartlarında, piyasa fiyatlarına kadar da bakliyat ve tahıl üzerinde de alım fiyatları devletin desteklediği fiyatlar var. O fiyatlarda piyasa şartlarına uygun fiyatlar olarak biliniyor. Onun için bizimde Kayseri'de jeotermal olarak bulunan Düver mahallemizde de tarımla destekli jeotermal ısı sera projemiz var. Bu da valilimizin önderliğinde büyükşehir belediyemiz, Kocasinan belediyemiz, ticaret odası, sanayi odası, borsa ve ziraat odalarının katılımı ile müteşebbis heyeti kurulması ile bir ihtisas organize sanayi kurulacak. Bu da bizim aynı zamanda şehrimize ve ülke ekonomisine de büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Burada ihracat fiyatlarımızda çok daha yüksek fiyatlara çıkarak diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor ve hayırlı olsun diyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Gülsoy: Destekler; hem esnafa hem de çarşıya, pazara hareketlilik kazandıracak
Başkan Gülsoy: Destekler; hem esnafa hem de çarşıya, pazara hareketlilik kazandıracak

cumhurbaşkanı, Ömer Gülsoy, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Gülsoy: 'Destekler; hem esnafa hem de çarşıya, pazara hareketlilik kazandıracak' - Son Dakika Ekonomi


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