KTO Başkanı Gülsoy eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

KTO Başkanı Gülsoy eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Ülkemiz eylül ayı ihracatında yeni bir cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır.

KTO Başkanı Gülsoy eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Ülkemiz eylül ayı ihracatında yeni bir cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İnşallah yeni Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi programı ile 2020 ihracat hedefimiz olan 165,9 milyar dolara da ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, geçen yıl Kayseri'de eylül ayında 176 milyon 496 bin dolar olan ihracatın, bu yıl eylül ayında 192 milyon 867 bin dolara çıktığını belirtti.

Artış oranının geçen yıla göre yüzde 9,30 oranında gerçekleştiğini kaydeden Gülsoy, "Ağustos ayına bakarsak ihracatımız yüzde 15,8 oranında artmıştır. Kayseri Serbest Bölgemiz eylül ayında 43 milyon 492 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Kayseri'nin ihracatı toplam 236 milyon 360 bin dolara çıkmıştır. Kayseri dış ticaretine göre ise 2020 yılı eylül döneminde birinci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak'tır. Almanya, İngiltere, ABD ve İtalya gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır." ifadelerini kullandı.

Gülsoy, Kayseri yerelinde demir ve demir dışı metaller, makine aksamları, hazır giyim ve konfeksiyon, halı, otomotiv endüstrisi, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamülleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, tekstil ve hammaddeleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektöründe ihracat artışı, çelik, madencilik ürünleri, elektrik elektronik ve halı sektörlerinde ise azalış gerçekleştiğini kaydetti.

Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak kayıplar verdiği bu dönemde, kentte ihracatı artışla sürdürdüklerine dikkat çeken Gülsoy, şunları kaydetti:

"Tüm zorluklar ve ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye, süreci çok iyi yöneten ülkelerin başında yer almaktadır. Ülkemiz eylül ayı ihracatında yeni bir cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İnşallah yeni ekonomi programı ile 2020 ihracat hedefimiz olan 165,9 milyar dolara da ulaşacağız. Normalleşmeyle gelen son üç aydaki ihracat rakamlarımız, yeni dönemin ihtiyaçlarına hızla adapte olduğumuzu göstermişti. İhracattaki toparlanmamız da hızlanarak sürüyor. Türkiye güçlü yatırım, üretim ve ihracat altyapısıyla ihracatta ve büyümede öncü olmaya yeni dönemde de devam edecektir. Dünya geneline baktığımızda ülkemizin ihracatının olumlu bir seyir gösterdiği görülüyor. Yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer alabilmemiz için üreticilerimizin korunması ve desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. Önümüzdeki 3 aydan da ümitliyiz. İş dünyası olarak ülkemizin ve şehrimizin ihracattaki payını artırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

KTO Başkanı Gülsoy eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Ömer Gülsoy, İhracat, Kayseri, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:18 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KTO Başkanı Gülsoy eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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