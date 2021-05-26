Başkan Gülsoy; İSO 500 listesindeki Kayseri firmalarını kutladı - Son Dakika

Başkan Gülsoy; İSO 500 listesindeki Kayseri firmalarını kutladı

26.05.2021 15:16
Başkan Gülsoy; İSO 500 listesindeki Kayseri firmalarını kutladı, System.String[]

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Gülsoy, "Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında 15 Kayseri firmamız yer alıyor. Firmalarımızı ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyorum. Elbette bu listede olmayı hak eden çok şirketimiz var" dedi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 'Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2020 yılı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, Kayseri'den toplamda 15 firma kendisine yer buldu. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. 2020 yılı listesinde Kayseri'den 15 firmanın yer aldığını kaydeden KTO Başkanı Gülsoy, "İSO'nun yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan İSO ilk 500 listesinde Kayseri'den 15 firmanın yer alıyor olması son derece gurur ve mutluluk verici bir durum" dedi. 2019 yılında da 15 firmanın yer aldığı listede 2020 yılında yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen firma sayısının değişmediğini belirten Başkan Gülsoy, "Pandemiye rağmen firmalarımız fabrikalarını kapatmayarak çalıştılar. Önemli bir başarı elde ettiler. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla firmalarımızın yeniden atağa geçeceğine canı gönülden inanıyoruz. Yeter ki inancımızı kaybetmeden üretmekten vazgeçmeden, işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edelim" diye konuştu. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayserili firmalar arasında 13 firmanın Ticaret Odası üyesi olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Üretimden satışlar sıralamasına yönelik yapılan değerlendirmede Odamıza kayıtlı HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 2019 yılında 108'inci sırada iken 2020 yılında 7 basamak yükselerek 101'inci sırada yer aldı, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 2019 yılında 124'üncü sırada bulunurken 3 basamak yükselerek listede 121'inci sıraya geçti, 2019 yılında Mega Metal San. Tic. A.Ş. 2019 yılında 157'inci sırada iken 2020 yılında 33 sıra yükselerek 124'üncü sıraya çıktı. Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. 2019 yılında 161'inci sırada kendine yer bulurken 2020 sıralamasında 18 sıra birden yükselerek 143'üncü sıraya geçti.2019 yılında 147'inci sırada olan İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 19 sıra gerileyerek 166'ıncı sıraya geçti. Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. ise 2019 yılında 166'ıncı sırada bulunurken 30 sıra gerileyerek 196'ıncı sıraya çıktı. YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş., 2019 yılında 258'inci sırada bulunurken büyük bir başarı gösterip 57 sıra birden yükselerek 2020 yılında 201'nci sıraya yerleşti. Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti. 2019 yılında 314'üncü sırada iken 2020 yılında 15 sıra yükselerek 299'ncı sıraya geçti. 2019 yılında 222'nci sırada olan bulunan Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 82 sıra gerileyerek 304'üncü sıraya çıktı. Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. 2019 yılında 337'ncı sırada yer alırken 30 sıra yükselerek 307'ncı sıraya çıktı. 2019 yılında 317'ncı sırada bulunan Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. 4 sıra gerileyerek 321'inci sırada yer aldı. Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. ise 2019 yılında 409'ncu sırada iken 78 sıra birden yükselerek 331'nci sıraya çıktı. Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. 2019 yılında 328'inci sırada yer alırken 69 sıra gerileyerek 397'ncı sıraya çıktı. ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. ise 2019 yılında 400'üncü sırada yer alırken 91 sıra gerileyerek 491'ncı sıraya çıktı. İsminin açıklanması istenmeyen bir firma daha ISO 500'e yer aldı. İstikrarlı büyümelerini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürerek, İSO 500'e adını yazdıran tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Elbette bu listede olmayı hak eden daha çok şirketimiz var. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak; Türkiye'de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." - KAYSERİ

Başkan Gülsoy; İSO 500 listesindeki Kayseri firmalarını kutladı

İstanbul Sanayi Odası, Ömer Gülsoy, Kayseri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Gülsoy; İSO 500 listesindeki Kayseri firmalarını kutladı - Son Dakika Ekonomi


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